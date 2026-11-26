El juez Civil y Comercial Nº 2 de Chajarí, Mariano Velazco, ordenó que la dueña de Óptica Celeste y su hijo realicen capacitaciones en materia de género luego de la difusión de un video en el que metían a una muñeca con una bolsa en la cabeza en el baúl de un auto. La decisión judicial fue a raíz de la denuncia presentada por la diputada nacional Marianela Marclay (PJ – Entre Ríos).

La decisión de Velazco recayó sobre María Celeste Hartwig, propietaria del comercio, y su hijo Franco Montefinale, que protagoniza el video. El magistrado aclaró que no ordenó retirar el video de las redes sociales ni exigió un pedido de disculpas públicas, dado que Hartwig ya procedió a realizar ambas cosas oportunamente.

Marclay presentó la denuncia luego de que se conociera el video que tuvo repercusión nacional, en el que una muñeca de rasgos femeninos era introducida en una bolsa negra en el baúl de un coche, a modo de respuesta supuestamente humorística a los clientes que consultan precios y luego no responden.

La legisladora solicitó que la acción se encuadrara en lo que establece la Ley 26.485 en materia de violencia simbólica y violencia contra las mujeres. Marclay no pidió sanciones ni censura, sino la promoción de la reparación por vías pedagógicas.

A esta petición hizo lugar el juez, luego de escuchar a Hartwig en una audiencia a la que fue citada. Según la resolución a la que accedió ANÁLISIS, la mujer manifestó su arrepentimiento y se mostró dispuesta a realizar, junto con su hijo, las capacitaciones pertinentes.

Puntualmente, deberán realizar los cursos titulados “Sensibilización en género y violencia, formarnos para transformar(nos)” y “Lo virtual es lo real: violencia de género y entornos digitales” ambos dictados desde la Dirección de Mujeres del gobierno provincial.

El juez ordenó también que “la denunciada Hartwig se abstenga en el futuro de subir contenido en las redes susceptible de ser calificado como violencia simbólica contra la mujer” y la exhortó a ejercer “una comunicación responsable y respetuosa” de las normativas correspondientes.