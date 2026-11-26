El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de Entre Ríos (RUAER) lanzó una convocatoria pública nacional por la adopción de una niña, cuyo plazo para la postulación cierra este viernes 27 de noviembre. Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en este enlace: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/.

EL RUAER convoca a personas de todo el país que deseen asumir el compromiso de ofrecer cuidado y un entorno familiar estable a una niña de 7 años, garantizando el pleno ejercicio de su derecho a crecer en familia. Ella necesita una familia presente, con disponibilidad de tiempo, capacidad de brindar cuidados permanentes y una red de apoyo que acompañe su crianza. Presenta una discapacidad de origen neurológico que requiere asistencia continua para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, por lo que necesita acompañamientos específicos y apoyos sostenidos que favorezcan su bienestar, desarrollo e inclusión.

Actualmente recibe atención integral a través de un equipo interdisciplinario de salud, concurre a espacios terapéuticos de estimulación y asiste a una escuela de educación especial. Resulta fundamental que quienes se postulen asuman el compromiso de sostener estos tratamientos y acompañamientos, promoviendo la continuidad de los cuidados que favorecen su desarrollo.

Desde hace un tiempo reside en una residencia socioeducativa de Entre Ríos, donde recibe la atención y los cuidados que necesita. Sin embargo, ningún dispositivo institucional puede reemplazar el valor de pertenecer a una familia. Como toda niña, tiene derecho a ser elegida, querida, protegida y acompañada en un hogar donde pueda construir vínculos afectivos estables y desarrollar su proyecto de vida.

El RUAER invita a familias y personas en forma individual que consideren contar con los recursos afectivos, personales y de apoyo necesarios para asumir este desafío a informarse y postularse.

Por consultas dirigirse a Santa Fe 278, Paraná; teléfono: 0343 – 4209575/576 (horario de atención: de lunes a viernes de 7 a 13); WhatsApp: 3435329475; email: ruaer@jusentrerios.gov.ar.