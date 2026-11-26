El Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa de Leonardo Roberto Airaldi, condenado en agosto pasado a 12 años de prisión como organizador y financista de actividades de tráfico de drogas. Los jueces entendieron que no existen razones vinculadas al interés superior de sus hijos menores que justifiquen morigerar el encierro y concluyeron que los riesgos procesales se incrementaron tras la sentencia condenatoria.

En la resolución dictada el lunes pasado, el Tribunal integrado por Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello resolvió por unanimidad no hacer lugar al pedido de la defensa. Mariana Barbitta había sostenido que el arresto domiciliario favorecería la relación entre Airaldi y sus hijos. Durante la audiencia, el propio Airaldi afirmó que “éste no es un pedido para él sino en beneficio de sus hijos, que lo necesitan y para quienes es una tortura no tener contacto con su padre”.

La defensora ofreció para el cumplimiento de la domiciliaria un departamento del edificio de calle Santiago del Estero 517 de Paraná. Dijo que allí vivirá solo aunque aclaró que dos o tres veces por semana convivirá con A.S.C., como tutora o garante de la medida, una mujer de Concordia que está haciendo los trámites ante la Justicia civil de Diamante para ser curadora de los bienes de Airaldi.

La postura de la defensa encontró respaldo en la representante del Ministerio Pupilar Silvana Mabel Davite, quien consideró que la prisión domiciliaria aparecía como “una alternativa adecuada para la revinculación de la relación paterno-filial de los niños con su padre”. Asimismo, con anterioridad, la defensora de menores Victoria Cargnel había dictaminado que “no formula objeciones al pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa”, aunque aclaró que cualquier eventual implementación debía desarrollarse “de manera progresiva, cuidada y en un espacio seguro, priorizando el bienestar emocional de los niños”.

En sentido contrario se pronunció el Ministerio Público Fiscal. Juan Podhainy sostuvo que no estaban dadas las condiciones legales para conceder el beneficio y pidió rechazar el planteo, especialmente a partir de la condena dictada contra Airaldi y del consecuente aumento de los riesgos procesales.

Destacó que la madre de los niños expresó que “los niños no están sufriendo” y que “nunca formaron un vínculo con el padre, ni antes de estar preso”. También sostuvo el fiscal que “pensar en los chicos no es pedir una domiciliaria” y cuestionó que “se debe seguir con este pedido de domiciliaria usando a los chicos”.

Al analizar el caso, los jueces destacaron que la situación procesal de Airaldi cambió sustancialmente desde que formuló el pedido original. Recordaron que el 13 de agosto adelantaron el veredicto condenatorio y que el 14 de septiembre dieron a conocer los fundamentos de la sentencia que lo declaró autor del delito de organización y financiamiento de actividades de tráfico de estupefacientes, imponiéndole una pena de 12 años de prisión y una multa de 118.404.000 pesos.

Sobre ese punto, el tribunal sostuvo que la condena, aunque aún no se encuentra firme por estar recurrida ante Casación, “ha adquirido otra dimensión, espesura y consistencia dogmático-procesal que robustece la necesidad de mantener vigente la medida de coerción actual”. También consideró que, frente a una sentencia de ese tenor, “objetivamente se ha incrementado el riesgo procesal de que el condenado intente sustraerse a su cumplimiento”.

Respecto del argumento basado en los hijos menores, los magistrados concluyeron que el cuadro probatorio demostró “sin fisuras” que los niños “no se encuentran en absoluto en una situación de desamparo, desprotección y/o vulnerabilidad”. Destacaron además las conclusiones del informe elaborado por el COPNAF, según el cual los menores tienen cubiertas sus necesidades básicas, cuentan con vivienda adecuada, escolarización, cobertura médica y acompañamiento familiar.

El fallo también rechazó la utilización del principio de corresponsabilidad parental como fundamento del beneficio. Los jueces afirmaron que, según las constancias reunidas, Airaldi “se sustrajo voluntaria y unilateralmente a la responsabilidad parental conjunta” desde antes de su encarcelamiento y que la situación actual de los niños no deriva de la detención sino de una ausencia previa de vínculo paterno-filial. En una de las definiciones más contundentes de la resolución, señalaron que la prisión domiciliaria aparece como una “‘herramienta’ para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria al amparo de la alegada finalidad de conformar o iniciar un vínculo paterno-filial que no existe y nunca existió”.

Finalmente, el tribunal cuestionó las condiciones propuestas para cumplir el eventual arresto domiciliario en Paraná. “Que viva solo en un departamento -que cuenta con un solo dormitorio y/o que conviva dos o tres veces por semana con la A.C.- propuesta como garante de la medida y a la sazón eventual futura curadora de los bienes de Airaldi , quien se domicilia en la ciudad de Concordia, esto es, a 265 kms. de Paraná, se revela -si se nos permite la licencia lingüística- como un dislate mayúsculo, pues las condiciones de cumplimiento de la morigeración del encierro que se proponen conspiran -por la propia naturaleza de la configuración propuesta- contra el efectivo cumplimiento de la medida, haciendo de él un beneficio de imposible supervisión y control”.