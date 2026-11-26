La investigación contra el Opus Dei, una orden religiosa conservadora, por posibles casos de trata y explotación de personas tuvo una novedad importante. Este miércoles, el juez federal Daniel Rafecas citó a prestar declaración indagatoria a tres integrantes de su cúpula. Son el sacerdote argentino Mariano Fazio, actual vicario auxiliar y número dos mundial de la institución, Víctor Urrestarazu, vicario regional entre 2014 y 2021, y Gabriel Dondo, sacerdote secretario regional a cargo de la Sección de Mujeres entre 1991 y 2017. Las indagatorias serán entre el 16 y el 19 de febrero.

La denuncia surge de 43 mujeres de origen humilde que acusaron a la institución católica de haberlas hecho trabajar gratis y durante años como empleadas domésticas. Las mujeres dicen que las reclutaron engañadas cuando eran adolescentes con la promesa de continuar su educación. Pero que la instrucción fue en escuelas de tareas domésticas que tenía la organización, donde les enseñaron a limpiar, cocinar, planchar y el resto de los asuntos de la casa.

Según su testimonio, su escolarización fue parcial o nula, y luego trabajaron como empleadas de limpieza, cocina y servicio para los miembros de la Obra y sus invitados en los centros que el Opus Dei tiene en todo el país y alrededor del mundo. Por esa tarea, acusan, nunca cobraron un peso. Las mujeres hoy tienen entre 40 y 60 años.

La primera denuncia del caso surgió de una investigación publicada por La Nación, firmada Nicolás Cassese y Paula Bistagnino, en mayo de 2021. La investigación judicial comenzó con una denuncia en 2022 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas identificó al menos a 44 mujeres que habrían sido explotadas. Un grupo de las mujeres denunciantes pidió una audiencia con el Papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina, pero no fue concedida.

Sin prescripción

Las citaciones se concentran en el caso de M.I.E., una mujer migrante que, según su testimonio, ingresó siendo adolescente con la promesa de que podría estudiar y se desempeñó como numeraria auxiliar hasta marzo de 2015. Según la resolución, habría realizado tareas domésticas durante décadas, con jornadas extensas, sin descanso efectivo ni control sobre sus ingresos y con restricciones en el contacto con su familia. Rafecas consideró que los testimonios y la documentación reunida daban motivos suficientes para sospechar que los tres sacerdotes intervinieron en los hechos y que su caso no prescribió. En otros tres casos que podían encuadrar como trata, la extinción de la acción penal por prescripción ya quedó firme.

“La prelatura del Opus Dei recibe este llamado con plena disposición a colaborar y, como lo viene expresando desde hace varios años, considera que constituye un paso necesario para esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico”, expresó el Opus Dei en un comunicado.