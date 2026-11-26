El próximo lunes 30 de noviembre comenzará en Concordia el juicio oral contra el exintendente de General Campos, Sergio Eduardo Martínez, y otros tres exfuncionarios de su gestión, imputados por los delitos de peculado y violación de los deberes de funcionario público. El debate se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre. El proceso penal juzgará la responsabilidad individual de los imputados tras la desaparición de 36.000 dólares del tesoro municipal, un dinero que había sido retirado del banco oficial ocho meses antes de denunciarse el supuesto robo y que permaneció guardado en condiciones de extrema precariedad dentro de la sede comunal.

De acuerdo con las actuaciones del caso, el 15 de mayo de 2020 el Municipio retiró dicho monto de dinero en moneda estadounidense depositado en el Banco de Entre Ríos. El argumento oficial del Poder Ejecutivo local fue contar con divisas en efectivo para la adquisición de 30 hectáreas destinadas a ampliar la planta urbana. Sin embargo, la investigación comprobó que la operación carecía de respaldo técnico y legal: no existía tasación oficial del inmueble, ni convenios firmados con los propietarios, ni ordenanza previa que avalara dicha adquisición.

Tras ser extraídos de la entidad bancaria, los fajos de dólares se resguardaron en un sobre de papel madera dentro de una caja fuerte empotrada en la pared de un pasillo de libre circulación pública. El lugar no contaba con cámaras de seguridad y la caja fuerte exhibía un cartel pegado con la frase "NO ES JUGUETE SOMOS GRANDES".

Además, las pericias constataron que la llave del compartimento se guardaba en un cajón sin ningún tipo de medida de seguridad y la combinación numérica estaba escrita en un papel bajo la tapa de un frasco de escritorio.

En el arqueo anual de caja a fines de diciembre de 2020, las autoridades omitieron declarar las divisas bajo el pretexto de hallarse en un "sobre cerrado", hasta que el 7 de enero de 2021 se denunció formalmente la sustracción. Los peritajes confirmaron que la caja fuerte fue abierta sin ejercer violencia ni forzar la cerradura.

En la causa penal del fuero provincial se juzgará a Martínez, al extesorero Nahuel Emiliano Guiffrey, al exsecretario de Gobierno Matías Zubizarreta y a la extesorera suplente Paola Romina Buse.

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas

Paralelamente, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER) generó un expediente para investigar lo sucedido, imputando la responsabilidad administrativo-patrimonial a los funcionarios intervinientes para obtener el resarcimiento económico del Estado.

Según se puede observar en el legajo judicial donde se valoró el dictamen para la acusación, entre los fundamentos y conclusiones más firmes vertidos por la fiscal de Cuentas N° 1 Nanci Vinagre en su dictamen, se destacan las siguientes consideraciones:

-"Se encuentra acreditada la existencia de una operatoria administrativa que fue irregular consistente en la extracción de fondos del sistema bancario sin la adecuada fundamentación y su posterior mantenimiento por un lapso considerable en condiciones incompatibles con los deberes legales de resguardo".

-"En sus respectivos ámbitos de competencia, los funcionarios intervinientes, dejaron evidenciados incumplimientos a sus deberes funcionales impuestos por la normativa configurando conductas que causalmente se relacionan con el perjuicio fiscal verificado".

-"De esta manera, la decisión de la extracción de fondos, instrumentada por un acto administrativo, la omisión de control sobre la regularidad de la operatoria y el incumplimiento de los deberes de resguardo y custodia constituyeron eslabones de un iter administrativo que derivo en un daño patrimonial al Estado Provincial".

-"No se advirtió fuerza en las cosas, rotura, u otros hechos vandálicos relacionados con el faltante de fondos públicos, sino que su sustracción se produjo sin el uso de la fuerza, lo que permite presumir existió un accionar negligente, de falta de cuidado, y/o abuso de las funciones públicas ostentadas que provocó el daño al erario público".

-"La ausencia de diligencia en la guarda y custodia de dichos bienes públicos ha sido nexo de causalidad suficiente para que se provoque el daño al erario público, independientemente del autor material del delito penal".

El TCER sostuvo que los imputados deberán responder por los 36.000 dólares y restituir con sus bienes personales como responsables solidarios.