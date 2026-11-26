José Ignacio Candioti es el fiscal coordinador del Distrito Entre Ríos, y queda a cargo de la Unidad Fiscal de Paraná. Josefina Minatta queda a cargo de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay.

Por resolución del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, el Ministerio Público Fiscal de la Nación dispuso una reestructuración integral de su organización en la provincia de Entre Ríos a partir del lunes 30 de noviembre, día en que entrará en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. El nuevo modelo adversarial otorga a los fiscales federales la dirección exclusiva de las investigaciones penales en la provincia.

Se trata de una reorganización de la estructura del MPF, ya adelantada por ANÁLISIS, con una fuerte redistribución de los funcionarios del organismo para las nuevas áreas que se crearon. José Ignacio Candioti, actual fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Paraná e interino ante la Cámara Federal, será el coordinador del Distrito provincial.

La reorganización del organismo surge del Informe Diagnóstico elaborado por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), junto con datos estadísticos e informes provistos por las fiscalías con asiento en Paraná, Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguaychú y Concordia.

En su análisis territorial, el documento precisa que la jurisdicción abarca la totalidad de la provincia de Entre Ríos, y que la presencia de tres pasos internacionales terrestres, pasos fluviales y corredores viales centrales —como la Ruta Nacional 14, la Ruta Nacional 12, la Ruta Nacional 174 (puente Rosario-Victoria), el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis y la “Hidrovía” Paraguay-Paraná— “configura una dinámica de circulación transfronteriza que, junto con las características de su red de comunicaciones, resulta relevante para comprender los fenómenos criminales que se presentan en el distrito”.

En cuanto a la tipología delictiva federal, la resolución detalla:

-Narcocriminalidad: “La provincia de Entre Ríos adhirió, mediante la Ley provincial 10566, al régimen de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes”. No obstante, las investigaciones sobre transporte y comercialización registran casos significativos en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Victoria.

-Contrabando y falsificación documental: Se registran intervenciones sobre la Ruta Nacional 14, en los pasos internacionales y en tramos del río Uruguay, con especial incidencia en las sedes de Concordia y Gualeguaychú, sumadas a casos de falsificación de documentación automotor en los corredores viales.

-Criminalidad económica: Comprende investigaciones por evasión tributaria y lavado de activos de mayor complejidad en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

-Trata de personas: Vinculada a la actividad agropecuaria y producciones regionales, con casos orientados a “posibles situaciones de explotación laboral en establecimientos rurales”.

-Delitos ambientales: se detalla que en Gualeguaychú se relacionan con vertido de efluentes industriales y extracción de arena, mientras que en Victoria predominan hechos por incendios en áreas de humedales protegidas e incumplimiento de medidas cautelares.

-Materia electoral y no penal: el informe subraya que los expedientes penales electorales representaron el 37 % de los ingresos de la sede Paraná durante el primer semestre de 2026. Asimismo, las fiscalías del distrito emitieron más de 2.600 dictámenes en materia no penal en el mismo período.

Por último, la estadística arroja que, durante 2025, las dependencias fiscales del distrito registraron 891 casos penales iniciados, con la mayor concentración de ingresos en Paraná y Concordia.

Conformación de la Fiscalía de Distrito de Entre Ríos y sus autoridades

La resolución de Casal crea la Fiscalía de Distrito de Entre Ríos (con sede central en Paraná), la cual articulará el trabajo territorial a través de dos Unidades Fiscales y tres Sedes Fiscales Descentralizadas. Los funcionarios a cargo de cada área quedarán de la siguiente manera:

1. Autoridades de Coordinación y Control Interno

Fiscal General con funciones provisorias de Coordinación del Distrito: José Ignacio Candioti.

Fiscal Revisor (Mecanismo de control interno de decisiones fiscal): Pedro Mariano Rebollo.

Fiscal Revisor Suplente: Leandro Aníbal Ardoy.

Oficina de Derechos Humanos (Sección Paraná): Continúa bajo la conducción de José Ignacio Candioti, coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Representación en Materia Electoral provincial: Asumida por José Ignacio Candioti.

Pedro Rebollo es fiscal federal en Gualeguaychú y será fiscal revisor titular. Leandro Ardoy será fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Paraná y será fiscal revisor suplente.

2. Unidad Fiscal Paraná

Reemplaza a la anterior Fiscalía Federal de Primera Instancia, la Fiscalía General ante la Cámara Federal y la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Paraná.

Fiscal Jefe de la Unidad: José Ignacio Candioti.

Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones (interino): José Ignacio Candioti.

Fiscal General ante el TOCF de Paraná (interino): Leandro Aníbal Ardoy.

Fiscal Federal de Primera Instancia (interino): Juan Sebastián Podhainy.

Juan Sebastián Podhainy será el fiscal de primera instancia en Paraná.

Áreas internas y responsables:

Área de Atención Inicial: Leandro Aníbal Ardoy.

Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos: Juan Sebastián Podhainy.

Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos: José Ignacio Candioti y Leandro Aníbal Ardoy.

Área de Transición (Causas del sistema anterior CPPN): José Ignacio Candioti y Leandro Aníbal Ardoy.

Área de Ejecución Penal: Juan Sebastián Podhainy.

Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas: Leandro Aníbal Ardoy.

Área No Penal: José Ignacio Candioti.

3. Unidad Fiscal Concepción del Uruguay

Reemplaza a la Fiscalía Federal de Primera Instancia y a la Fiscalía General ante el TOCF de Concepción del Uruguay.

Fiscal Jefe de la Unidad: María Josefina Minatta.

Fiscal General ante el TOCF (cobertura interina rotativa semestral): Mariela Alejandra Montefinale y Gabriela Agustina Velázquez (en ese orden).

Las tres funcionarias mencionadas quedarán a cargo en forma rotativa semestral de las áreas internas: Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos Sencillos, Investigación y Litigio de Casos Complejos, Transición, Ejecución Penal, Atención y Acompañamiento a Víctimas y Área No Penal.

4. Sedes Fiscales Descentralizadas

Reemplazan a las respectivas fiscalías federales con asiento en cada localidad y concentran su labor penal en una Única Área de Investigación y Litigio de Casos, además de contar con sus Áreas de Atención Inicial, Transición y No Penal.

Sede Fiscal Descentralizada de Victoria: Matías Felipe Scilabra (interino). Se trata de un fiscal federal de Rosario que por razones logísticas, funcionales y de política criminal seguirá a cargo de la Fiscalía en Victoria.

Sede Fiscal Descentralizada de Gualeguaychú: Pedro Mariano Rebollo.

Sede Fiscal Descentralizada de Concordia: Francisco José Bernhardt.

Refuerzo de personal y colaboración interjurisdiccional

Por otra parte, para responder a la alta exigencia de audiencias orales y plazos acotados del sistema acusatorio, la resolución habilita 14 nuevas plazas de auxiliares fiscales, alcanzando un total de 21 auxiliares fiscales distribuidos en la provincia: siete en Paraná, cinco en Concepción del Uruguay, tres en Victoria, tres en Gualeguaychú y tres en Concordia.

Asimismo, debido a la carga laboral y la proximidad geográfica, se dispone la colaboración transitoria de 4 fiscales de la Fiscalía de Distrito de Rosario: Martín Gambacorta, Federica Tiscornia Noel, María Virginia Sosa y Milagros Traverso.

Por último, la resolución destaca que el Procurador General Casal se mantendrá en interlocución constante con el Ministerio de Justicia para adecuar progresivamente la infraestructura edilicia y los recursos tecnológicos necesarios para el correcto desempeño del organismo en toda la provincia.