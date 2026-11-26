El fiscal Leandro Dato analizó el crecimiento de las denuncias por violencia contra las mujeres, la respuesta del sistema judicial y las dificultades sociales que atraviesan a las víctimas. También se refirió a la Ley de Ética Pública, su postulación a la Fiscalía Anticorrupción y el futuro de expedientes de alto impacto político.

En el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), durante la entrevista con Daniel Enz, defendió el trabajo del Ministerio Público Fiscal, cuestionó el desenlace procesal de la causa por amenazas contra Sonia Velázquez y anticipó que los juicios pendientes contra Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera pueden derivar en nuevas condenas.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la entrevista abordó la dimensión que las estadísticas permiten medir, aunque difícilmente alcancen a describir en toda su profundidad: la cantidad de situaciones de violencia que llegan a los organismos judiciales. El fiscal Dato reconoció que la estructura institucional resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. “Esta estructura nunca alcanza”, afirmó. Sin embargo, destacó que Entre Ríos avanzó en una distribución más específica de las intervenciones: las fiscalías reciben los hechos delictivos; los Juzgados de Familia, los conflictos intrafamiliares y convivenciales; los Juzgados civiles, las situaciones de hostigamiento en la vía pública, y los Laborales, los casos de violencia en el ámbito del trabajo.

La dimensión del fenómeno aparece en los números que aporta el fiscal: entre 35 y 45 denuncias semanales -con picos de 50- ingresan a las fiscalías. A ellas se suman las intervenciones de otros fueros. En materia de abuso sexual, señaló que reciben entre ocho y doce casos por semana. También destacó el volumen de respuestas judiciales: entre 30 y 40 sentencias por delitos de género y abuso durante el año anterior, una cifra que -según estimó-, se repetirá en el actual período.

La protección inmediata constituye otro aspecto central. Consultado sobre el tiempo que transcurre entre una denuncia y la primera medida, el fiscal Dato respondió sin rodeos: “Horas… horas”. Explicó que las restricciones se disponen durante el mismo día y que, cuando la gravedad del caso lo exige, se adoptan medidas más severas, como prisiones preventivas, arrestos domiciliarios y exclusiones del hogar.

Pero, la tecnología de protección tampoco está exenta de dificultades. El fiscal mencionó la incorporación de unos 50 dispositivos duales y advirtió que su utilización prolongada puede generar consecuencias sobre la vida cotidiana de las mujeres protegidas. Algunas enfrentan dificultades para conseguir trabajo o permanecen en un estado de alerta constante ante las señales del dispositivo. La protección -sostuvo Dato-, debe adecuarse a cada situación y no convertirse en una nueva fuente de condicionamientos.

La entrevista con Daniel Enz también vinculó la violencia con un escenario social más amplio. Dato advirtió sobre el impacto de las dificultades económicas, la incertidumbre, los problemas de salud mental y los consumos problemáticos. Reconoció que las situaciones de calle y la falta de respuestas institucionales aparecen cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, estableció un límite que consideró irrenunciable: cuando la vida de una mujer está en riesgo, la convivencia debe interrumpirse, aunque el agresor no tenga otro lugar donde ir.

En el terreno institucional, el fiscal consideró que la Ley de Ética Pública y la creación de una Fiscalía Anticorrupción representan avances necesarios. Sobre la modificación del plazo de 10 años que contemplaba el proyecto original para impedir el acceso a cargos públicos de personas condenadas, evitó una definición concluyente y señaló que habrá que observar cómo queda finalmente la norma.

Uno de los pasajes de mayor trascendencia judicial apareció cuando abordó la causa por amenazas y violencia contra la exministra de Salud Sonia Velázquez, en la que está involucrado el exdiputado y dirigente sindical de Unión Personal Civil de la Nación, José Ángel Allende. El fiscal Dato confirmó que presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que la Sala Penal considerara prescripta la causa. “Lamento enormemente que haya ocurrido esto”, expuso, y sostuvo que existen condiciones para continuar el proceso y llegar a un juicio.

La entrevista concluyó con las causas de corrupción que involucran al exgobernador Sergio Urribarri, hoy detenido en la Unidad Penal número 9 de Gualeguaychú. El fiscal Dato recordó las decisiones judiciales vinculadas con su situación de detención y destacó que la Corte Suprema dejó firme la condena. Además, mencionó la elevación a juicio de los expedientes por enriquecimiento ilícito y negociación incompatible, en el que también está involucrado Diego Armando Cardona Herreros.

Su evaluación es categórica: “Es profusa la prueba de cargo que pesa sobre Urribarri y sobre Cardona Herreros. No tenemos duda”. Y anticipó su expectativa de que ambos procesos concluyan con nuevas sentencias condenatorias. Una afirmación que coloca nuevamente a la Justicia entrerriana ante uno de los capítulos más sensibles de su historia institucional reciente.

-Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que siempre es una buena excusa para repasar datos. Un informe oficial mostró que en lo que va del año se tramitaron 10.800 causas. ¿Es suficiente la estructura que tienen? ¿Qué es lo que sigue faltando?

-Esta estructura nunca alcanza. Sí, lo que se ha avanzado, me parece, es en esta idea de afrontar la situación de violencia en que viven las mujeres. La división del trabajo diría dentro de los distintos fueros en la provincia y en particular en Paraná, que es decir con esto que cuando hay delitos tomamos nosotros las causas. Cuando es en principio una cuestión intrafamiliar y convivencial lo toma el Juzgado de Familia. Cuando hay hostigamiento en la vía pública la toman los Juzgados civiles. Cuando hay violencia laboral, los Juzgados laborales. Es decir, en eso se ha avanzado en que haya más organismos y más agencias dispuestas a abordar, cada vez más específicamente, la situación de violencia que esté viviendo la mujer.

-En el 2004 nos dijo que cada fiscal entendía en 200 causas. En el 2024 cada fiscal entendía aproximadamente en 500 causas un mes. ¿Cuánto creció ese número?

-Diría que más menos estamos, depende de la semana, pero… Hay causas, hay semanas entre 35 y 45, a veces 50 denuncias por semana que ingresan a fiscalía. Sumémosle por lo menos el mismo número o el doble en Familia. Insisto, Juzgados Civiles y Juzgados Laborales. Muchas veces ingresan a Fiscalía y luego son derivadas o al revés, si está trabajando también en eso. Los casos de abuso, por supuesto que son entre 8 y 12 por semana. Ahora también creo que el nivel de respuesta que se está dando es muy importante. La semana pasada estuve invitado por el Ministerio de Salud a hablar de violencia y de violencia sexual y llevamos algunos números. Hemos estado entre 30 y 40 sentencias de género y de abuso en el año pasado y en este año vamos a un grupo similar. Ya tenemos toda una agenda para juicios por jurados para el 2027 de aproximadamente entre 38 y 42, porque se agregaron ahora hace unos días unos juicios más, solo de juicios por jurados… más los juicios técnicos. Es decir, estamos en un número muy importante de casos que llegan a juicio, más las soluciones que se generan antes, por ejemplo, con los juicios abreviados.

- ¿Cuánto tarda hoy desde que una mujer denuncia hasta que se dicta la primera medida de protección?

-Horas… horas. Se han ido superando. Las medidas mínimas que se pueden llegar a tomar en un caso ante una denuncia, que son las medidas de restricción, se sacan en el día. Obviamente, cuando hay mediante una detención, ya pensamos en otro tipo de medidas de protección. Se hacen prisiones preventivas en unidades penitenciarias, domiciliarias, exclusiones del hogar. Esas se sacan diariamente, muchas.

- ¿Cuántas tobilleras hay en uso en Paraná? ¿Alcanzan, funcionan?

-El otro día también tuvimos una reunión con el Servicio Penitenciario. Porque hablar de tobilleras, hablamos de dispositivos duales y de tobilleras electrónicas, que son las que utiliza el Servicio Penitenciario para implementar el arresto domiciliario. Hace poco se incorporaron unos 50 dispositivos duales y nos decía el Servicio Penitenciario que estaban en tratativas de también de que les llegaran algunas tobilleras electrónicas. También charlábamos con ellos -y es una situación que ocurre muchas veces- qué ocurre con estos dispositivos duales, el alcance que tienen, la cantidad de tiempo que pueden muchas veces tener un efecto. Quiero decir, hay soluciones o conflictos que deben terminar de resolverse en un tiempo prudencial y lo que por ahí se ha detectado es que los dispositivos duales a veces no terminan resolviendo esos conflictos y se mantienen en el tiempo. Eso tiene consecuencias por ahí de complicación. Por ejemplo, para la mujer. Porque nos ha pasado que claramente va a buscar trabajo y lo primero que le preguntan es qué es ese aparato que está sonando. Entonces, es un impedimento que al mismo tiempo ella tiene que estar protegida. También cuestiones que pasan por situaciones psíquicas, porque también es verdad que, si bien por un lado se sienten protegidas, por otro lado, están en un estado de alerta permanente porque pueden sonar, porque quien tiene el dispositivo dual pasa el colectivo a 495 metros y eso ya hay una alerta del sistema. Entonces, son cuestiones, son avances en aras de la protección, pero también con el tiempo y con la experiencia hemos ido buscándole la vuelta para conseguir la mejor medida de protección en cada caso en particular.

- ¿Cuántos jueces, fiscales y empleados judiciales hicieron la capacitación de la ley Micaela? ¿Se notan las resoluciones eso?

-Es obligatoria la capacitación y anualmente hay cursos del Instituto Alberdi, en el caso de la provincia de Entre Ríos, que es parte del Poder Judicial, que vamos teniendo capacitaciones, sí… sí. Además, en nuestro caso, trabajar con nuestro grupo de trabajo, ya sea fiscales, delegados judiciales, empleados, pasantes que también tenemos, ellos se van formando, hacen especializaciones. Pero, al mismo tiempo hacemos charlas. Hace poco tuvimos una reunión con todos los empleados de Paraná, de todas las unidades. La doctora (Cecilia) Goyeneche, con la secretaría de la Procuración, hablando de distintos temas que tienen que con la organización nuestra.

-Crecieron las estadísticas de causa por abuso sexual en la infancia, hoy por hoy.

-Han crecido. Ahora quizás se hayan estabilizado un poco. Pero, entre 8 y 12 por semana es un número importante. Sí… diría que lo que funciona una vez más es hablar del Protocolo Interinstitucional, que por otra parte estamos trabajando eventualmente en la tercera edición. Todo este año se ha trabajado y avanzado en algunos puntos. Pero, definitivamente también la semana pasada participé de un encuentro de Enfermería. Definitivamente el protocolo hace que sensibilice a todos los funcionarios-funcionarias empleadas de la provincia en los distintos organismos, y esto hace que ante un indicador se pueda activar. Y ahí estamos ante una causa de abuso.

-La situación económica que estamos atravesando se traduce en un aumento de situaciones de violencia.

-Sí. Lo haría más amplio, porque no solamente es la situación económica apremiante, es la situación social. Esto genera también situaciones de salud mental, situaciones de consumo. Estamos ante una situación complicada y sí, seguramente, eso implica que generan tensiones. Generan situaciones de violencia. Por supuesto, que lo estructural es que la violencia de género está a veces incentivada por este tipo de situaciones que agobian diariamente a las personas y a las parejas. Pero, sí, lo que más advertimos es una situación por momentos de salud mental complicada, atravesada por incertidumbre, angustia y además por consumo.

-Uno lo nota mucho en las calles de Paraná. En las calles céntricas de Paraná a 10 cuadras alrededor de la plaza se ve que hay más gente en las calles. Y me acuerdo que le pregunté al jefe de Policía, qué habían visto ellos. Y nos dijo que son todas personas que han sido echadas de su casa por situaciones de violencia. Por situaciones de violencia y de consumo. Es como que ha crecido el número de gente en las calles, en situación de calle. Pero, además están muy mal, se nota que están con muchos problemas de adicción, con sistemas de salud mental. Y esto no pasaba, sino que se observa en los últimos tiempos.

-Hace dos o tres días se acercó una joven… a un lugar público en el que estaba, y me pidió algo… y le pregunté en qué andaba y demás. Y me decía que en este momento estaba en la calle porque la había echado su mamá de la casa. Sí, sí. La verdad es que eso está presente.

-No dan abasto. La vez pasada dialogamos con la gente de la Municipalidad de Paraná y nos confesaban que no había forma de contener por la cantidad de personas.

-Sí: Es real. Esa situación está presente. Pero, bueno, el tema es cuando estás ante una situación de violencia, muchas veces grave, en un ámbito de convivencia y lo que hay que proteger es a la mujer. Y está claro que la convivencia no puede continuar. Esa es una situación clave para nosotros, que -por supuesto- uno advierte estas cuestiones y hay veces que la misma mujer nos dice: él no tiene a dónde ir., Pero, bueno, está muchas veces en riesgo esa vida y no podemos darnos ningún tipo de situaciones de riesgo extra a la que ya ha vivido. No podemos nosotros mantenerla en esa situación.

- ¿Cómo están viendo la situación entre los integrantes de la Policía de Entre Ríos? ¿Han crecido denuncias por violencia de género en los últimos años en la Fuerza policial o no?

-Sí. Hay denuncias contra miembros de la Fuerza de Seguridad provinciales y nacionales. Pero, sí, por supuesto, de la Fuerza provincial hay todos estos años ha habido una importante cantidad.

-O sea, ha crecido.

-No sé si ha crecido… creo que un número que se ha mantenido. Pero, bueno, por suerte en su momento se adoptaron medidas institucionales, como ser ante la denuncia que el arma directamente se le fuera sacada. Solamente cuando estaba en términos de servicio, pero no quiero decir en una Comisaría o en la oficina que tuviera que estar. Pero, fuera de ese lugar de trabajo, el arma de fuego quedaba retenida. Eso fue un avance muy importante ya hace varios años. Pero, hay situaciones también en que el arma se encuentra en la vivienda y es un factor de riesgo. De hecho, las armas de fuego siempre son nuestra preocupación en cualquier situación y es una pregunta o una consulta que siempre nosotros tenemos en cuenta desde cualquier caso de una mujer que se acerca a la Fiscalía.

-Usted es uno de los postulantes para la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué opinión tiene de la ley de ética pública y ficha limpia?

-Creo que es un paso adelante. Ya hace varios años que la Ley de Ética Pública a nivel nacional es del ´99: hace 27 años. Creo que es mucho más después de la reforma constitucional provincial. Donde el motivo, el tema de corrupción ya es una cuestión, está consagrada en la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, era ahora que se concretara.

-La primera versión del texto que presentó el gobierno preveía que quien era condenado debía esperar 10 años para poder ser funcionario o candidato. Ese plazo se eliminó. Con lo cual, al día siguiente de salir de la cárcel, una persona puede volver a la función pública o a una candidatura si es que no quedó inhabilitado por la condena. ¿Qué le pareció este cambio? ¿Está de acuerdo?

-A mí lo que me parece es que es verdad que las penas tienen un sentido. Por supuesto, que la condena en el ejercicio de la función pública tiene un sentido mucho mayor para los que entendemos al Estado y a los que ejercemos y ejercen la función pública. Vamos a ver cómo finalmente sale la ley.

-Claro, porque falta todavía la media sanción de Diputados.

-Sí, porque estaba esa cuestión. Estaba lo del doble conforme. Es decir… y hasta dónde la pena de inhabilitación puede jugar su rol. De hecho, hoy ocurre que por más que se hable de una pena de inhabilitación absoluta y perpetua, lo cierto es que todos sabemos que, a los 5 años de haberse cumplido, está en condiciones de pedir la rehabilitación y de hecho ha ocurrido en Entre Ríos, ¿no?

- En qué quedó la causa por amenazas y violencia contra la exministra de Salud Sonia Velázquez, en la que estaba diputado José Ángel Allende. ¿Llegará a juicio?

-Hace un par de semanas interpuse un recurso de queja de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque la Sala Penal revirtió en primera instancia el recurso de impugnación extraordinaria. Revirtió el fallo de Casación que había dado para continuar la causa y la declaró prescripta. Ante esa decisión interpuse recursos extraordinarios. La Sala Penal entendió que no era admisible el recurso extraordinarios, con lo cual fui directamente a la Corte. Vamos a ver qué resolución (adoptarán). Lamentablemente, no hay plazo en este tipo de recursos. Yo lamento enormemente, que haya ocurrido esto. Fue una causa que llevamos con muy buen ritmo. Incluso, se podría haber resuelto con un juicio abreviado y haber sido condenado en su momento. Bueno, lamentablemente no se dio esa situación. Peor, aunque no se dio esa situación estaban dadas todas las condiciones para que se mantuviera, se continuara con la causa y hubiéramos ido a juicio y seguramente hubiéramos logrado una sentencia condenatoria.

-En enero de este año como fiscal de feria, usted dictaminó contra el pedido de la defensa de Sergio Urribarri, quien está preso en la Unidad Penal de Gualeguaychú. ¿Cómo vivió la presión de la defensa sobre fiscales y jueces? ¿Fue difícil? ¿O no sintió tal presión?

-No. En mi caso, no. Fue una feria movida, atípica, con una decisión nada razonable del Superior Tribunal en feria que, lamentablemente, un tiempo hizo que Urribarri se le concediera la libertad. Pero, bueno, la Corte meses después resolvió no conceder recursos extraordinarios y que quedara firme la condena. No son cosas que pasan en el proceso. Son cosas a las que como funcionarios judiciales tenemos que estar dispuestos, nos guste más o nos guste menos, pensemos lo que pensemos, como creo que les dije la última vez que vine: son cosas que nosotros estamos convencidos que tenemos que hacer. Ha sido un año muy interesante para las causas de corrupción. Pensemos que recientemente se han elevado estas dos causas que quedaban de Urribarri: la de enriquecimiento ilícito y la de negociación incompatible o llamada coima con Cardona (Herreros), y que todos los otros imputados han hecho juicios abreviados, han admitido la responsabilidad penal. Es profusa la prueba de cargo que pesa sobre Urribarri y sobre Cardona (Herreros). No tenemos duda. Digamos que esos juicios van a salir bien y va a haber dos nuevas condenas.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 25 de noviembre de 2026