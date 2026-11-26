La jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, admitió un acuerdo de procedimiento abreviado y condenó a Cristian David Yovanovitz a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa agravada por la participación de una persona menor de edad.

La audiencia se realizó ayer en la Sala del Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, en el marco del Legajo N° 1.923, Año 2024.

Yovanovitz fue condenado como autor material y responsable del delito de estafa agravada por la intervención de una persona menor de edad, conforme a los artículos 172 y 41 quater del Código Penal, en relación con un hecho ocurrido el 21 de marzo de 2024 en Gobernador Maciá, departamento Tala, en perjuicio de Clara Micaela Viola. La responsabilidad penal se estableció conforme al artículo 45 del Código Penal.

En la audiencia intervinieron la agente fiscal de Tala, Emilce Paola Reynoso; Daniel Tulián, como querellante particular; y los abogados Jair Gay y Emiliano Torrán, en representación de la defensa técnica del condenado.