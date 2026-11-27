En el marco del legajo B.R.A S/Abuso sexual gravemente ultrajante agravado, hubo veredicto unánime del jurado popular que encontró al hombre “culpable del delito menor incluido de abuso sexual simple reiterado agravado por la condición de ascendiente y agravado por la convivencia preexistente y culpable del delito menor incluido de abuso sexual simple reiterado agravado por la convivencia preexistente.

El juez técnico a cargo del proceso fue el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo, quien fijó la audiencia de cesura para el 1 de diciembre a las 8.30.

La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de Rodrigo Molina, mientras que la defensa oficial fue ejercida por Agustina Quattrochi. En representación del Ministerio Pupilar actuó Gustavo Piquet.

El debate se desarrolló en el Salón Nº 1 del edificio de Tribunales, ubicado en Monte Caseros 239, primer piso, en Gualeguay. Fue a puertas cerradas por tratarse de un presunto delito contra la integridad de las personas.