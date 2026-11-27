De ese modo, Casación refrendó una medida de igual tenor adoptada en octubre pasado por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, que había resuelto dejar firme lo resuelto por la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Cabrera.

Daiana Magalí Mendieta tenía 22 años. Salió de su casa, en Gobernador Mansilla (departamento Tala), la noche del 3 de octubre de 2025 cerca de las 20 y su familia no volvió a tener noticias de ella sino hasta el martes 7, a media mañana, cuando fue hallada sin vida, arrojado su cuerpo al fondo de un pozo de agua abandonado de una casa deshabitada, ubicada a 6 kilómetros del pueblo, recordó Entre Ríos Ahora.

El caso logró conmover a la opinión pública del país y durante algunas semanas la localidad se vio convulsionada. El domingo 5 de octubre de 2025 la Justicia y la Policía comenzaron, de a poco, a desentrañar el caso: ese día se allanó la casa de un vecino del pueblo, Gustavo Brondino, un hombre de 55 años, casado y con hijos, a quien todos conocen como "Pino". Quedó bajo la sospecha de ser el autor del femicidio.

Brondino está con prisión preventiva desde entonces. Primero, en la Jefatura de Policía de Tala; luego, y hasta ahora, en la Unidad Penal de Gualeguay.

Emilse Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, a cargo de la investigación, habló y dio destalles de la marcha del caso. Dijo que un análisis inmediato no bien se reportó la desaparición de la chica “respecto de sus últimas comunicaciones se da con quien hoy es imputado y que entonces era sospechado, y es lo que habilitó ese primer pedido de allanamiento que se hizo ese mismo día domingo 5 de octubre”.

En relación a los resultados de la autopsia y cómo murió Daiana, señaló: “Eso está vinculado al examen que se hace en el lugar, teniendo en cuenta las condiciones a partir de las lesiones que presentaba. En principio se sospechó que podía tratarse de un disparo, después la autopsia determinó cuál fue la causa de muerte”.

Recordó que “el celular de Daiana no se encontró”. “Ese ha sido uno de los actos de entorpecimiento en esta investigación de suma importancia, en tanto el teléfono celular prácticamente contiene toda la información. Lo que se hizo fue llevar a cabo una dúplica de la tarjeta SIM con el objeto de poder encontrar elementos de interés. Y se encontró información, y lo que se está haciendo ahora es analizar esa información juntamente con el resultado pericial del teléfono celular de quien está imputado”.

La causa está calificada como “homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, lo que conocemos como femicidio, y por otro agravante que es alevosía en función de las circunstancias que nosotros sostenemos que ocurrió el hecho”.

Las comunicaciones previas al hecho entre el imputado y Daiana fue lo que llevó a la fiscal “en un primer momento a requerir la medida de allanamiento en el domicilio del imputado”. “Y lo que se está haciendo desde el momento cero de la investigación, incluso desde antes de encontrar a Daiana sin vida, es reconstruir no solamente lo que tiene que ver con el hecho en sí mismo, sino todas las circunstancias que rodearon el caso”.

Se halló material genético de Daiana en la camioneta de Brondino. “Durante los primeros días de la investigación, entre las evidencias hubo una inspección de la camioneta. También se hizo con posterioridad al hallazgo de Daiana. Se diligenciaron otros allanamientos porque, al reconstruir los movimientos del imputado, pudimos advertir qué elementos del vehículo no se hallaban en el vehículo al momento del secuestro, sino que fueron llevados a otro lugar. Se avanzó, se allanó ese otro lugar y se encontraron elementos del vehículo, un plástico que cubre la caja de la camioneta, y allí se halló material genético. Fue un acto de entorpecimiento de la investigación”, detalló.

Brondino todavía no declaró. “Es un derecho que tiene, guardar silencio. En este y en todos los casos, es obligación del Ministerio Público Fiscal acreditar la ocurrencia y la autoría de los hechos”.

“En principio, a partir de las evidencias, no surge la participación de otra persona. Pero como estamos en etapa de investigación, no es algo que podamos descartar. Sí en un comienzo se abordaron otras líneas investigativas, y esas otras líneas investigativas, que la defensa aportó en la búsqueda de evidencias para intentar desincriminar a su defendido, todas esas líneas se desacreditaron. Todos los elementos colectados lo sindican al imputado”, subrayó.

La fiscal informó que “en la última audiencia, el 3 de junio, solicitamos una prórroga de 60 días con el objetivo de terminar de incorporar la evidencia para empezar a trabajar en la remisión a juicio”. Y determinó que la pena que le correspondería a Brondino es de “prisión perpetua”, por la calificación legal. “El caso debe ser juzgado por juicio por jurados”, cerró.