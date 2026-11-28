Juan Enrique Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la muerte de cuatro trabajadores.

Jorge Amílcar García aconsejó a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazar el recurso presentado por la defensa del exfuncionario provincial, condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la muerte de cuatro trabajadores de Basavilbaso. Si el tribunal deniega el planteo, la sentencia podrá ejecutarse.

El procurador general de Entre Ríos, Jorge Amílcar Luciano García, dictaminó en contra de conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, condenado por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024, sobre la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay.

Según publicó Entre Ríos Ahora, el titular del Ministerio Público Fiscal consideró que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) debe rechazar el planteo con el que los abogados del exfuncionario pretenden llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ruiz Orrico continúa en libertad pese a haber sido condenado a una pena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva. En caso de que el máximo tribunal entrerriano deniegue el recurso, la sentencia podrá ejecutarse.

En septiembre pasado, la Sala Penal del STJ rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa contra la sentencia Nº 146, dictada el 3 de julio de 2026 por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que había confirmado la condena. La impugnación había sido concedida por Casación el 27 de julio.

La causa tramita bajo el expediente Nº 5.912, caratulado “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/ Homicidio culposo agravado s/ Impugnación extraordinaria”.

Una particularidad del proceso fue el apartamiento de los integrantes de la Cámara de Casación Penal de Concordia, entre ellos María Evangelina Bruzzo, esposa del exfuncionario. Ante las excusaciones, debieron intervenir los vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones Pablo Garrera Allende, Germán Dri y María Clara Mondragón Pafundi.

También fue necesario recurrir a un magistrado de otra jurisdicción para la realización del juicio oral, debido a los vínculos de amistad de los jueces locales con la esposa del acusado.

La condena

El 9 de marzo de 2026, el juez Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, condenó a Ruiz Orrico a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la pluralidad de víctimas.

La pena superó los cinco años de prisión solicitados por el fiscal Eduardo Santo y se acercó a los seis años requeridos por la querella.

Pese al pedido de encarcelamiento inmediato formulado por esta última, el exfuncionario permaneció en libertad a la espera de que la condena quedara firme.

Antes de la realización del juicio, los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez habían intentado apartar de la causa al querellante Mario Arcusin. El planteo fue rechazado en las sucesivas instancias judiciales y, en noviembre de 2025, la Sala Penal del STJ declaró inadmisible el recurso de la defensa.

En aquella oportunidad, los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak entendieron que no se había acreditado una afectación de garantías constitucionales que justificara la intervención del máximo tribunal provincial.

Cuatro trabajadores que iban a cumplir con su jornada laboral

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, a la altura del kilómetro 123 de la ruta provincial 39, entre las localidades de Caseros y Herrera.

Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat perteneciente al Estado provincial cuando invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores oriundos de Basavilbaso.

Los ocupantes del Corsa se dirigían al frigorífico Fadel, en Pronunciamiento, para cumplir con su jornada laboral pese a tratarse de un día feriado. Los cuatro fallecieron en el lugar.

El entonces funcionario provincial registró un nivel de alcoholemia de 1,59 gramos por litro de sangre.

El 21 de marzo de 2025, el juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Gustavo Díaz, remitió la causa a juicio oral y público.

Durante el debate, el fiscal Eduardo Santo sostuvo que Ruiz Orrico era consciente del riesgo que implicaba conducir después de haber consumido alcohol y que el siniestro podría haberse evitado si hubiese actuado con prudencia.

La acusación hizo especial hincapié en las consecuencias de aquella conducta, que provocó la muerte de cuatro jóvenes trabajadores y tuvo un profundo impacto en sus familias y en la comunidad de Basavilbaso.

A más de dos años del hecho, y luego de que la condena fuera confirmada por Casación, resta conocer la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia sobre el recurso extraordinario federal presentado por la defensa.

Fuente: Entre Ríos Ahora.