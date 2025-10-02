Gualeguaychú: se incendió un predio de acopio de pallets de madera

Seis dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú trabajan en la extinción de un incendio en la zona oeste de Gualeguaychú. El hecho se registró, alrededor de las 2, en un predio ubicado en Rivadavia y A. Courtet, donde funciona un depósito de pallets de maderas.

En el lugar continúan trabajando en el replanteo de las líneas de agua, tareas de remoción y extinción total de los focos que aún permanecen activos.

Las cisternas de la Municipalidad de Gualeguaychú se encuentran asistiendo en la recarga de autobombas informó el jefe del cuerpo de bomberos Luciano Lizzi a Ahora.