Continúa abierta la inscripción para el concurso para cubrir cargos en la Defensoría del Pueblo

El pasado mes de octubre, el presidente del Concejo Deliberante de Paraná, David Cáceres, a través de los decretos de Presidencia HCD N° 195/2025 y N° 201/2025 convocó a la ciudadanía a los Concursos de Postulantes para cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo, Defensor/a del Pueblo Adjunto/a y Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de Paraná.

Los candidatos deberán inscribirse en Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, ubicada en calle Andrés Pazos 124, hasta el 18 de noviembre próximo, de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 12.30.

Vencido el plazo mencionado anteriormente, se seguirán las siguientes pautas, necesarias para la continuidad del proceso establecido para la elección de los cargos concursados:

Por Mesa de Entradas del Concejo, se confeccionará un listado detallado de los postulantes inscriptos con todos los datos personales y de contacto de los mismos.

Desde el 19 de noviembre de 2025 se expondrá el Listado de Postulantes en Mesa de Entradas y se publicitará también en la página web del Honorable Concejo Deliberante y de la Defensoría del Pueblo.

La ciudadanía podrá presentar impugnaciones u observaciones a los postulantes, por escrito, por el plazo de 7 (siete) días hábiles a contar desde la publicación del listado, del 19 de noviembre al 1º de diciembre de 2025.

De las impugnaciones que se presenten se correrá traslado al candidato impugnado para que lo conteste en el plazo de 3 (tres) días a contar desde la notificación del traslado.

Las impugnaciones presentadas y sus contestaciones serán resueltas por los miembros de la Comisión de Enlace del Honorable Concejo Deliberante de Paraná del 5 al 9 de diciembre de 2025 inclusive.

Las resoluciones de las impugnaciones serán apelables de conformidad con la normativa prevista en Régimen Administrativo Municipal. Los recursos que se presenten no suspenderán la continuidad del proceso de elección.

Conformado el listado final de postulantes, la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante convocará al Cuerpo a Sesión Especial del 11 al 19 de diciembre de 2025 inclusive, que tendrá como Temario único la realización de las entrevistas personales a los postulantes, quienes deberán exponer públicamente y por un tiempo máximo de 10 (diez) minutos, cuáles son sus planes y propuestas para el/los cargo/s que concurse. En caso que el postulante concurse para más de un cargo se podrá extender hasta un máximo de 20 (veinte) minutos.

La entrevista personal de todos los postulantes es un recaudo obligatorio, cuya fecha y hora de exposición se les será notificado en la casilla de correo electrónico declarado por cada uno de los postulantes. Asimismo el cronograma de entrevistas será publicado en el sitio web del HCD (www.hcdparana.gob.ar) para el conocimiento público.

Una vez entrevistados todos los candidatos, el Cuerpo procederá a analizar las propuestas en una reunión de acuerdo previa a la Sesión Especial para la elección final. También se emitirá el dictamen de Comisión previsto en el Art. 3º de la Ordenanza 9.389.