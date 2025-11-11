Orgullo e identidad: Mansilla compartió un día de historia y cultura local

El presidente municipal de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, acompañó durante la jornada a dos comunidades del distrito en importantes celebraciones que reflejan el espíritu y la identidad de la región.

Por la mañana, estuvo presente junto a los vecinos de Las Guachas, participando del 25° aniversario de la Escuela Secundaria N° 12, una institución que a lo largo de estos años ha formado generaciones de jóvenes con compromiso, esfuerzo y valores.

En la ocasión, Pasinatto acompañó al presidente de la Junta de Gobierno local y a toda la comunidad educativa en este emotivo acto que celebró un nuevo año de historia compartida.

Más tarde, y hasta entrada la noche, el intendente se sumó a los festejos por el Día de la Tradición en el Anexo Arroyo Clé, donde acompañó al presidente comunal Manuel Duré y a los vecinos de la zona en una jornada colmada de música, danza y espíritu criollo.

Durante la celebración se destacó la participación del Ballet El Pihüelo, así como de los payadores Jesús Castro y Mauro Díaz, quienes brindaron su talento y mantuvieron viva la esencia de nuestras raíces. “Fue un día para celebrar la educación, la cultura y nuestra identidad”, expresó Pasinatto al cierre de la jornada.