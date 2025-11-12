Se posterga para el jueves el corte de agua en una zona de Paraná

La Municipalidad de Paraná informa que, debido al pronóstico de lluvias previsto para este miércoles, se reprograman para el jueves 13 los trabajos previstos en la Planta Echeverría, en el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable.

La intervención forma parte de la obra que permitirá aumentar la provisión de agua potabilizada al Centro Distribuidor Ramírez, mejorando la distribución hacia la zona oeste de la ciudad.

Los trabajos se iniciarán a las 7 de la mañana del jueves e implicarán un corte programado del suministro, que podría afectar durante la jornada a distintos sectores del ejido urbano.

La normalización se realizará de manera progresiva durante las horas posteriores.

Esta obra, financiada íntegramente con recursos municipales, representa una etapa clave en la modernización del sistema de agua potable y apunta a mejorar la eficiencia, la capacidad y la sustentabilidad del servicio en toda la ciudad.