Paraná pone en marcha su nuevo sistema de transporte urbano desde este domingo

A partir de este domingo, Paraná cuenta con un nuevo esquema de transporte urbano completamente renovado, resultado de un extenso proceso licitatorio que incluyó consultas y aportes de organizaciones vecinales, instituciones y usuarios frecuentes.

El pasado viernes la Municipalidad presentó la flota que prestará el servicio: 77 colectivos cero kilómetro que estarán bajo la operación de la empresa San José y que implican un salto significativo en la movilidad diaria de la ciudad.

Las nuevas unidades cuentan con aire acondicionado, rampas para personas con movilidad reducida, GPS y motores más amigables con el ambiente, ya que un 20% funciona a GNC. A eso se suma un sistema de pago ampliado que incorpora SUBE, tarjetas propias, códigos QR y billeteras digitales, con la intención de agilizar el ascenso y mejorar la experiencia general de viaje.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la transformación no se limita a la renovación de colectivos, sino que responde a un rediseño integral basado en criterios de eficiencia, sustentabilidad y transparencia. Durante la etapa de elaboración del plan se realizaron reuniones con distintos sectores de la comunidad, lo que permitió ajustar rutas, frecuencias y conexiones para responder a reclamos históricos sobre cobertura y seguridad.

La nueva red contempla 11 líneas —identificadas ahora con letras— que cubren todo el ejido urbano. Cuatro tendrán ramales con variantes en sus cabeceras, tres son completamente nuevas y las restantes conservan trazados similares a los existentes. Los recorridos, diseñados para vincular puntos clave como hospitales, escuelas, oficinas públicas y zonas comerciales, fueron acordados hasta marzo y seguirán sujetos a ajustes según la evolución del servicio.

Los mapas y trazas ya pueden consultarse y descargarse aquí.

Tecnología para el seguimiento en tiempo real

Uno de los cambios más importantes es la incorporación de herramientas digitales. Ya se encuentra disponible “Arriba Paraná”, la aplicación oficial del sistema. A través de ella los usuarios podrán consultar en tiempo real la ubicación de los colectivos, las frecuencias, las paradas cercanas y los desvíos o modificaciones del servicio. La plataforma incluye además canales de contacto para reclamos y consultas.

La información del movimiento de cada unidad se actualizará a partir de los dispositivos de geolocalización que incorporan los 77 colectivos.

Frecuencias, tarifas y paradas

Según adelantó el municipio, las tarifas continuarán sin cambios en esta etapa. También está previsto un proceso de optimización de paradas para mejorar la circulación y reducir los tiempos de viaje. Las frecuencias se ajustarán a partir del monitoreo constante del sistema y la información actualizada podrá verificarse tanto en la aplicación como en el sitio web específico.