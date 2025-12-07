UTA se manifiesta en el acceso a la nueva empresa de colectivos de Paraná

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se comprometió en un comunicado a no interrumpir las actividades de la nueva empresa de transporte público, tras años de un pésimo servicio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una serie de actividades en Paraná que se desarrollarán durante el fin de semana, en el marco de un reclamo gremial, pero aclaró que no se verá afectado el funcionamiento del nuevo servicio de transporte urbano.

El cronograma comenzó este sábado a las 19, con el armado de una carpa en el ingreso a la empresa San José. Allí se dispuso una guardia durante toda la noche, como señal de presencia sindical y de acompañamiento a los trabajadores.

Las acciones continúan este domingo desde las 4 de la madrugada con la convocatoria al primer turno de empleados de Buses Paraná, con la presencia de un escribano para dar fe de las instancias del reclamo. Más tarde, a las 14, se realizará la segunda convocatoria, en la que se espera la participación de otro grupo de trabajadores.

Desde la organización gremial remarcaron que la premisa general de la protesta es no impedir el ingreso de los empleados ni la salida de los colectivos, garantizando así que el servicio de transporte continúe funcionando con normalidad. La medida busca visibilizar la situación de los choferes y abrir un canal de diálogo con las autoridades, sin afectar a los usuarios.

La manifestación se inscribe en un contexto de tensión laboral, pero también de cuidado hacia la comunidad, ya que la UTA subrayó que su objetivo es reclamar por condiciones de trabajo y respeto a los derechos de los empleados, sin interrumpir el servicio público esencial.

