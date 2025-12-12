Comenzaron las entrevistas personales a los candidatos a cubrir cargos en la Defensoría del Pueblo de Paraná

La legislatura de la capital entrerriana realizó este jueves una Sesión Ordinaria Especial para llevar a cabo las entrevistas personales a los postulantes para cubrir los cargos de defensor/a del Pueblo y defensor/a Adjunto/a.

Durante la jornada, expusieron para ambos cargos: José Menghi, Fernando Veiga, Javier Paniagua, Fabián Rojkyn, Cecilia Pautaso y Luciana Etchemendigaray. Mientras que Graciela Viva y Lisandro Amavet lo hicieron solamente para defensor/a del Pueblo.

Cada postulante contó frente a las y los ediles sus planes y propuestas para el cargo al que concursa. El tiempo máximo fue de 10 minutos, y de 20 minutos para quienes se postulan a más de un puesto. Finalizadas las exposiciones, las y los concejales formularon las preguntas, relacionadas al proyecto presentado.

Este viernes, desde las 9, se llevarán adelante las exposiciones de quienes se presentan para defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores, ellos son: Abelardo Espindola, Fernando Veiga, Jésica Correa, Marta Rodríguez, Eliana Fazzari, Ayelén Lambert y Marcia López.

Continuidad del proceso

Tras la etapa de entrevistas, el Concejo Deliberante fue convocado a una Sesión Especial el 18 de diciembre, a las 9, destinada a tratar la designación del defensor/a del Pueblo, defensor/a Adjunto/a y del defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores

Finalmente, el 19 de diciembre a las 9, se realizará la Sesión Especial para la toma de juramento y puesta en funciones de quienes resulten electos.