Locales

La nueva edición de Oro Verde Canta y Baila será el 14 de febrero con Marcos Castelló y Los Lirios

12 de Diciembre de 2025 - 07:53

Se viene una edición de Oro Verde Canta y Baila el próximo 14 de febrero. El escenario principal quedará inaugurado a las 21, en el predio Multieventos (Los Tordos y Los Sauces). Contará con dos grandes exponentes de la cumbia santafesina como Marcos Castelló y Los Lirios. También estarán sobre el escenario las Bastoneras Guardia del Paraná, Tolato Trío, Los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita, el Ballet Emovere y los ganadores del Certamen de Baile de esta fiesta.

Habrá una variada propuesta gastronómica que estará a cargo de instituciones de la localidad, quienes realizarán comidas típicas y minutas.

En cuanto a las entradas, los precios anticipados online tendrán un costo de 3.000 pesos para oroverdenses y de $5000 pesos las generales. Estarán disponibles la última semana de diciembre. En puerta el día de la fiesta costarán $8.000 pesos para oroverdenses (llevar DNI) y de 10.000 pesos para no residentes.

Los jubilados que no residan en la localidad abonarán $5000 en puerta (sin venta online) y  los jubilados o pensionados oroverdenses contarán con pase gratuito, al igual que las personas con discapacidad (con certificado) y menores de 12 años.

El sábado 7 de febrero se realizará el certamen de baile y los ganadores estarán sobre el escenario de esta fiesta presentando todo su talento en la gran noche del 14 ¡Los esperamos!

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos