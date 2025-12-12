La nueva edición de Oro Verde Canta y Baila será el 14 de febrero con Marcos Castelló y Los Lirios

Se viene una edición de Oro Verde Canta y Baila el próximo 14 de febrero. El escenario principal quedará inaugurado a las 21, en el predio Multieventos (Los Tordos y Los Sauces). Contará con dos grandes exponentes de la cumbia santafesina como Marcos Castelló y Los Lirios. También estarán sobre el escenario las Bastoneras Guardia del Paraná, Tolato Trío, Los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita, el Ballet Emovere y los ganadores del Certamen de Baile de esta fiesta.

Habrá una variada propuesta gastronómica que estará a cargo de instituciones de la localidad, quienes realizarán comidas típicas y minutas.

En cuanto a las entradas, los precios anticipados online tendrán un costo de 3.000 pesos para oroverdenses y de $5000 pesos las generales. Estarán disponibles la última semana de diciembre. En puerta el día de la fiesta costarán $8.000 pesos para oroverdenses (llevar DNI) y de 10.000 pesos para no residentes.

Los jubilados que no residan en la localidad abonarán $5000 en puerta (sin venta online) y los jubilados o pensionados oroverdenses contarán con pase gratuito, al igual que las personas con discapacidad (con certificado) y menores de 12 años.

El sábado 7 de febrero se realizará el certamen de baile y los ganadores estarán sobre el escenario de esta fiesta presentando todo su talento en la gran noche del 14 ¡Los esperamos!