Un paro nacional afectará este jueves al servicio de trenes en Paraná

El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad, anunció un paro total de actividades por 24 horas para este jueves. La medida de fuerza, que es de alcance nacional, impactará en el servicio ferroviario de pasajeros de la provincia de Entre Ríos. El servicio entre Paraná, Colonia Avellaneda y el apeadero Enrique Berduc (La Picada) no funcionará este jueves.

Desde Trenes Argentinos Delegación Paraná indicaron que el paro “está confirmado”, pero no se descarta que el gobierno nacional dicte una “conciliación obligatoria” en el transcurso del día.

La medida de fuerza fue comunicada por el secretariado nacional del gremio tras el fracaso en las negociaciones paritarias con el gobierno nacional. Según explicaron desde la organización sindical, la huelga responde a la “falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada” a la inflación galopante, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.