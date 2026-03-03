Temporal de lluvia y viento en Paraná: Protección Civil asistió a 5 familias en Gaucho Rivero

Después de las 3 de este martes comenzó un viento intenso sobre Paraná que, posteriormente, trajo lluvia abundante por períodos. Hasta ahora se registraron 35 milímetros de agua caída en la capital entrerriana. En la zona del barrio Gaucho Rivero -donde hace algunas semanas ocurrió una tragedia en la que murió una mujer y su hija-, hubo cinco familias anegadas. Protección Civil de la Municipalidad asiste en el lugar. Al mismo tiempo, se detectaron árboles caídos en calle Victoria y Av. Ramírez; zona de barrio Capibá; calle Almafuerte; calle Echague y calle Millán, según se precisó en el programa Amanece que no es poco (Radio Plaza).

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo para este martes por tormentas. La advertencia es para los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, se informó desde el organismo. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

Se recomienda circular con precaución mientras continúen las condiciones inestables y mantenerse informados ante la vigencia de la alerta meteorológica.