Conflicto UTA-ERSA: “Es un conflicto entre particulares y debe resolverse en Paraná”, afirmó Testa

El secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa, respaldó el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que consideró que el conflicto judicial por los trabajadores del transporte urbano debe resolverse en la Justicia de Entre Ríos y no en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. “La Procuración fue clarita cuando dijo que esto es una clara competencia territorial”, sostuvo el funcionario municipal.

El planteo se da en el marco de la disputa judicial iniciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que reclama que la empresa Transporte San José incorpore a trabajadores que se desempeñaban en Buses Paraná, perteneciente al grupo ERSA. La controversia llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que la Justicia Nacional del Trabajo de Buenos Aires dictara una cautelar favorable al gremio y posteriormente se abriera un conflicto de competencia con la Justicia laboral entrerriana.

Tal como informó ANÁLISIS, el procurador Casal dictaminó que el expediente debe tramitar en Paraná, al considerar que todos los elementos centrales del conflicto remiten a la capital entrerriana: los trabajadores, las empresas involucradas y la prestación del servicio. Además, sostuvo que se trata de un litigio entre particulares y no de un conflicto colectivo federal.

En ese marco, Testa afirmó que la postura de la Procuración coincide con lo que la Municipalidad viene sosteniendo “desde que este pseudo conflicto inició”. “La Procuración de la Corte es clara cuando dice que no, de ninguna manera, que esto es una clara competencia territorial, pero aparte hay algo fundamental: dice que es un conflicto entre particulares”, remarcó en declaraciones a Un martillo para darle forma de Radio Plaza..

El funcionario entendió que la estrategia de UTA de judicializar el conflicto en Buenos Aires fue equivocada. “UTA encaró erradamente este tema llevándolo a Capital Federal”, expresó, aunque luego admitió que pudo haber existido una estrategia detrás de esa decisión. “Tengo que partir de la buena fe, pero eligieron un juez de Capital Federal. Todos sabemos lo que son los jueces de Capital Federal, es la Justicia más observada de toda la Argentina”, lanzó.

Además, insistió en que el municipio nunca tuvo vínculo laboral con los choferes involucrados en el reclamo. “Nosotros siempre dijimos que no tenemos ninguna relación con los trabajadores”, sostuvo. En esa línea, rechazó que haya existido una transferencia de establecimiento entre ERSA y Transporte San José: “Acá hay una empresa, ERSA, que sigue prestando servicios. No es que presentó quiebra y desapareció”.

Testa también indicó que actualmente los trabajadores iniciaron reclamos indemnizatorios contra ERSA ante la Secretaría de Trabajo. “Los trabajadores de ERSA ahora están presentando su reclamo con indemnización”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, el funcionario aseguró que la nueva concesionaria sí realizó convocatorias laborales a ex empleados de ERSA, aunque sostuvo que hubo “cierta presión” para que no aceptaran incorporarse. “Nosotros entendemos la zozobra de los trabajadores, pero también hubo cierta presión para que no se presenten todos cuando San José los convocó a trabajar”, manifestó.

Respecto del escenario judicial, explicó que el dictamen de Casal constituye un paso previo al fallo definitivo de la Corte Suprema. “El paso previo para que se expidan los jueces de la Corte es que se expida el procurador. Y el procurador ya dijo que esto es una competencia territorial y entre particulares”, explicó.

Aunque aclaró que la opinión del procurador no es vinculante, consideró improbable que el máximo tribunal adopte un criterio distinto. “Cuando el procurador le dice eso a la Corte, es raro que vaya por otro lado”, evaluó.

El dictamen de Casal fue emitido en la causa “Unión Tranviarios Automotor c/ Transporte San José SA UTE s/ acción de amparo” y cuestionó la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para intervenir en un conflicto estrictamente local, vinculando la totalidad de la relación laboral al ámbito de Paraná.