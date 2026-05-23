Identidad y cultura: se presentó la 39° Fiesta Nacional de la Colonización que se celebra en San José

El lanzamiento estuvo presidido por el Presidente Municipal Gustavo Bastián, acompañado por la Viceintendenta Mirta Pérez, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo y el Coordinador de Cultura Maximiliano Broztman.

La ciudad de San José volvió a poner en valor su historia, su identidad y el profundo sentido de pertenencia que caracteriza a su comunidad con la presentación oficial de la 39° Fiesta Nacional de la Colonización, uno de los acontecimientos culturales y populares más importantes de la región.

El lanzamiento estuvo presidido por el Presidente Municipal Gustavo Bastián, acompañado por la Viceintendenta Mirta Pérez, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo y el coordinador de Cultura Maximiliano Broztman, quienes detallaron una programación pensada para honrar las raíces inmigrantes y fortalecer el espíritu de encuentro que distingue a la ciudad.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, la Fiesta Nacional de la Colonización se consolida año tras año como un símbolo de la memoria colectiva sanjosesina y como un motor turístico, cultural y social para toda la región. La edición 2026 ofrecerá durante junio y julio una amplia agenda de actividades deportivas, culturales, artísticas y tradicionales distribuidas en distintos espacios de la ciudad, generando movimiento, participación comunitaria y una fuerte convocatoria de visitantes.

Entre las propuestas más esperadas se destacan el tradicional Torneo de Pesca en Pueblo Liebig, el acto protocolar junto al desfile de instituciones locales, el histórico Torneo de Tiro y la ya emblemática Maratón FNC 2026, iniciativas que reflejan el fuerte arraigo de las tradiciones y el compromiso de las instituciones locales con la preservación de la identidad cultural.

Las jornadas centrales del sábado 25 y domingo 26 de julio prometen convertirse nuevamente en una verdadera celebración popular. El Predio Multieventos será escenario de almuerzos típicos, desfiles evocativos, exposiciones de vehículos antiguos y espectáculos artísticos que reunirán a músicos y grupos locales, regionales y nacionales en un clima de fiesta familiar y comunitaria.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de destacados artistas como La Kuppé, Los Lirios de Santa Fe, Miguel Figueroa junto a su conjunto Amanecer Campero, y el reconocido cantante Luciano Pereyra, cuya participación jerarquiza aún más una fiesta que ya ocupa un lugar destacado en el calendario nacional.

Además, la decisión de mantener el acceso gratuito para los sanjosesinos al Predio Multieventos mediante la presentación del DNI refleja el fuerte espíritu inclusivo y comunitario de una celebración que pertenece a toda la ciudad. En tanto, el valor accesible de las entradas generales para sábado y domingo busca facilitar la participación de visitantes de toda la región.

Con una propuesta que combina tradición, cultura, gastronomía, música y encuentro, la 39° Fiesta Nacional de la Colonización se proyecta como una edición histórica, reafirmando el orgullo de San José por sus raíces y su permanente apuesta al crecimiento cultural y turístico.