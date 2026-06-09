Concesión a Mc Donal's: JxER y La Libertad Avanza pidieron informes por la demolición de la vieja Terminal

Concejales de Juntos por Entre Ríos y de La Libertad Avanza presentaron un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal para que brinde precisiones sobre la demolición de la antigua Terminal de Ómnibus de Paraná y el proyecto de instalación de un local de McDonald's en el predio ubicado en la intersección de avenida Francisco Ramírez y calle Leandro N. Alem.

La iniciativa fue impulsada por los ediles Pablo Donadío, Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulín, Fabián Carbajal y Rosana Toso, del bloque Juntos por Entre Ríos, junto a Romina Todoni, de La Libertad Avanza.

Según indicaron, el objetivo es acceder a información vinculada a las actuaciones administrativas, técnicas y patrimoniales relacionadas con la demolición de una estructura que integraba el conjunto edilicio del ex Hotel Supremo, inmueble alcanzado por normativas municipales de protección del patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico de la capital entrerriana.

Los concejales señalaron que resulta necesario garantizar la transparencia de los actos de gobierno y brindar información detallada sobre las intervenciones realizadas en un espacio considerado de valor histórico para la ciudad.

Solicitan documentación sobre la demolición

En el pedido presentado, los ediles requirieron que el Ejecutivo remita la documentación técnica y administrativa que respaldó la demolición de la antigua terminal.

Entre otros puntos, solicitaron conocer los dictámenes, informes de factibilidad y autorizaciones emitidas por los organismos competentes en materia de preservación patrimonial, así como los fundamentos que permitieron avanzar con la intervención sobre el inmueble.

Requerimientos sobre la licitación

Asimismo, reclamaron información vinculada a la Licitación Pública Nº 98/2025, mediante la cual fue adjudicada a la firma Arcos Dorados Argentina S.A. la construcción y explotación comercial de un establecimiento gastronómico con modalidad AutoMac.

El pedido incluye el acceso a los pliegos licitatorios, el detalle de las publicaciones efectuadas para convocar a oferentes, la cantidad de empresas interesadas en participar, las ofertas presentadas y la documentación utilizada para fundamentar la adjudicación.

Los concejales también solicitaron precisiones acerca de las condiciones de la concesión otorgada, el canon que percibirá el municipio, los planos aprobados para la obra y los estudios de impacto vial y ambiental realizados en el marco del proyecto.

Preocupación por el impacto urbano

Desde la oposición señalaron además la necesidad de conocer las evaluaciones efectuadas sobre las consecuencias que la nueva actividad comercial podría generar en uno de los principales nodos de circulación vehicular de Paraná.

“Consideramos fundamental que los vecinos conozcan cómo se desarrolló este proceso y cuáles fueron los fundamentos técnicos, legales y patrimoniales que respaldaron una intervención de esta magnitud sobre un inmueble protegido y en un sector estratégico de Paraná”, expresaron los concejales impulsores de la iniciativa.

El pedido de informes deberá ser tratado en el ámbito del Concejo Deliberante y, en caso de prosperar, el Ejecutivo municipal deberá responder los requerimientos formulados por los bloques opositores.