Romero y el balance de su gira por China: “Nos abre el panorama a posibilidades de crecimiento para la ciudad”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, brindó detalles de su gira por China donde destacó el impresionante avance tecnológico e industrial del país y habló de posibles proyectos para la ciudad. También adelantó que el nuevo sistema de estacionamiento medido estaría operativo “en dos o tres meses”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Romero contó que le “me impactó, me conmovió, el nivel de desarrollo que vi en ese país” y describió: “Recorrimos cinco enormes ciudades. Shanghái, que tiene 24 a 25 millones de habitantes; Xiamen donde se desarrolló el evento de los BRICS; recorrimos una ciudad que le llaman la Silicon Valley de China, que es Shenzhen; también recorrimos Suzhou y por último Nanchang. Quizá la actividad principal que nosotros tuvimos se vinculó con los BRICS donde había municipios de todo el mundo y estaba enfocándose justamente en los municipios. Uno de los lemas de estos BRICS es que la nueva revolución industrial ya no se organiza únicamente desde los Estados nacionales, sino que se construye desde las ciudades. Y los temas que se trataban en ese evento internacional en el que había presencia de Estados locales europeos, de África, de Asia, de Rusia, eran energía, agua, saneamiento, movilidad, digitalización, producción, empleo, trabajo, en la nueva realidad de lo que ellos le llaman la tercera revolución industrial en la que ya la inteligencia artificial tiene una presencia en todas las organizaciones estatales y en formación de recursos humanos. Hubo distintas exposiciones, nosotros estábamos invitados a ese evento, pero como Argentina no forma parte de los BRICS, agradecieron nuestra presencia, pero no fuimos expositores allí. Sí escuché todas las exposiciones muy interesantes, muy ricas, y pensando en la Argentina, lo que más se me venía a la mente, es que la Argentina no puede perderse estas oportunidades de multilateralidad en sus vínculos y que estamos ante una potencia, porque China es enormemente potente, pujante, se construye, se desarrolla, hay un desarrollo tecnológico extraordinario”.

Como ejemplo, mencionó que “en todos los hoteles donde nos alojamos –estuvimos en cinco ciudades diferentes y en cinco hoteles diferentes- había robots que brindaban asistencia, además de haber personas trabajando”.

Sobre las ciudades, describió que “la tecnología es rotunda y se nota, y otra cosa que me impresionó es que en las ciudades –la más chica que visitamos creo que tiene 5 millones de habitantes- no se ven papeles en la calle, no se ve gente en situación de calle, se ve una construcción permanente, mucha construcción, mucho crecimiento y eso es impactante. Es impactante que con ese volumen de población haya ciudades ordenadas, que no hay atascamiento de tránsito, perfectamente iluminadas, con una evolución y un progreso llamativos”.

“Por eso digo que China es un aliado que Argentina no debería perderse y en ningún ámbito internacional en el que ellos convoquen, así como estamos aliados con el Pacto Mercosur-Unión Europea, o como tenemos acuerdos con los Estados Unidos, no deberíamos privarnos de un acuerdo con este gran país que tiene un desarrollo extraordinario”, sentenció.

En cuanto a las posibilidades para la ciudad de Paraná, la intendenta señaló: “Yo quería ver las plantas de tratamiento de fluentes cloacales que tienen en China, que las desarrollan no solamente en China, sino en ciudades europeas, en uno de los estados de Estados Unidos, y en Australia. Yo las quería visitar, quería verlas operativas, quería ver cómo es una modalidad de planta modular que no son los tradicionales piletones que se hacen de decantamiento para tratamiento de líquidos cloacales. Y a Nanchang justamente fuimos para visitar una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una modalidad diferente. Es una modalidad que no produce olores en los alrededores, que es hermética y que el tratamiento de las aguas produce como desecho, un agua transparente, limpia, que puede ser utilizada para riego, no para consumo humano, pero sí para riego y para otros usos. Recorrimos la planta donde eso se fabrica, y es una chance más para la ciudad, para algún día nosotros tener esto que necesitamos en la ciudad de Paraná, para que no tiremos los desechos cloacales al río como lo venimos haciendo”.

Especificó que “en la planta de tratamiento de efluentes cloacales, mentiría si digo que sentí olores y visitamos una planta en funcionamiento, que tenía líquidos cloacales y vimos el agua que salía limpia como resultado. Por eso todo esto me entusiasma, porque Paraná tiene que planteárselo como uno de sus propósitos; nosotros hablamos de ciudad sustentable y no se puede seguir hablando sin calzar esta idea de la que estamos convencidos porque las ciudades hay que pensarlas para muchos años, para nuestra generación, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, y a las aguas hay que cuidarlas, a nuestro río hay que cuidarlo”.

Agregó que “también recorrimos muchas plantas donde se fabrica maquinarias para el uso de los Estados municipales. Vimos tecnología, vimos paneles solares –que los paneles del parque solar que vamos a inaugurar dentro de poco tiempo, son paneles que fueron comprados en China- que ellos usan como energía alternativa y uno lo ve a lo largo de toda la recorrida, se lo ve en los campos y en la ciudad. El uso de la energía alternativa es muy frecuente verlo y por supuesto que yo valoro todas las instancias en que podamos ver tecnología, luces, tecnología de última generación para nuestras ciudades”.

“Fue realmente cansador el viaje, porque fue exigente en cuanto a mucha actividad, pero siento que valió la pena, siento que esa mirada que tuvimos sobre China nos abre el panorama de todas las posibilidades de crecimiento para la ciudad. A esto lo valoro desde esa perspectiva. Creo que cuando uno sale en misión oficial, la gente no lo tiene que ver como algo costoso ni como un gasto, sino como una inversión para la ciudad. Y, de hecho, quiero agradecer al CFI que me ayudó con los pasajes y con el gasto, por lo tanto, el gasto para la ciudad fue mínimo”, definió.

Respecto de las empresas que recorrieron, indicó que “la mayoría de las empresas que vimos son empresas estatales, aunque no lo parecen. En el caso de Huawei, por ejemplo, no es estatal, es privada, y es un gigante con una cantidad impresionante de plantas de tecnologías, desde celulares hasta autos y tecnología de punta de lo que uno puede imaginarse, y los dueños resolvieron que las acciones las tengan sus empleados. O sea, son modalidades de empresas que no tenemos acá, o tenemos pocas. La mayoría son empresas estatales o con participación importante del Estado”.

En ese contexto, explicó que “en el caso de que nosotros nos trazáramos alguna posibilidad de acuerdo, si es Estado-Estado se puede, ellos están trabajando con Estados locales, y también, por supuesto, se puede abrir una licitación nacional o internacional en la que las empresas se puedan presentar. El volumen que ellos trabajan, la tecnología de punta y el desarrollo que han logrado, es impresionante”.

En relación al tratamiento de residuos sólidos, Romero definió: “Como nosotros estamos empeñados en un proceso en el que estamos trabajando con el gobierno provincial y con otros municipios, no fuimos a abrir una vía de diálogo sobre ese tema en particular porque apostamos a esto que el gobernador nos convocó a hacer un consorcio, una asociación entre todos los municipios del área metropolitana y vamos a seguir en esa línea. Porque a veces dispersar esfuerzos no sirve, yo creo que eso hay que seguirlo. Pero no estamos lejos, porque una planta modular de estas características de las que nosotros vimos sale mucho menos en términos económicos de lo que saldría por una construcción tradicional”.

Recordó que “nosotros el año pasado nos movimos hacia Washington, nos movimos al BID y al Banco Mundial, nos hemos entrevistado con las autoridades de la CAF también, y siempre estamos en la idea de la búsqueda de un financiamiento. Pero no es inaccesible para la ciudad de Paraná con su presupuesto, no con el de este año, quizá debiéramos pensarlo para el año que viene y para el año siguiente. Hay que pensarlo y hay que calzarlo presupuestariamente, pero tengo la confianza de que nuestro gobierno y con la participación de la oposición si el proyecto es serio y fundado como tenemos, no vamos a tener problema alguno con contraer algunas obligaciones que se puedan repartir en dos o tres años si es que podemos contar con este avance tan importante para la ciudad”.

Sobre la situación política del país, donde el gobierno chino niega los derechos de la libertad de expresión, de asociación, reunión, religión, la intendenta planteó: “En los ‘60 leí ‘La Larga Marcha’, una obra de Simón de Beauvoir que contaba la revolución de Mao, donde China era un país enormemente pobre, feudal, en el que la gente moría de hambre, y la revolución que ellos lograron, que primero fue cultural, hoy ha llegado a lograr un desarrollo que es extraordinariamente grande, pero con un sistema y un gobierno que no es como las democracias liberales de Occidente, es totalmente distinto. Incluso yo miraba la situación de la mujer e hice muchas preguntas en torno eso también. Yo no elegiría ese sistema y creo que sería inviable en las democracias nuestras, pero tampoco lo miré con prejuicio, porque yo creo que hay que ver que ellos hicieron un proceso de desarrollo tan importante, tan potente, y que yo pueda advertir que, por ejemplo, no hay gente pidiendo a las calles, no hay gente tirada en la calle, tienen un nivel de trabajo y de reconocimiento al mérito, que también es rotundo”.

Ejemplificó que “se ve en las fábricas las fotos de las certificaciones que tienen las fábricas en cuanto a la calidad, pero también se ven las fotos e imágenes de los principales empleados, y también ese sistema de premio al mérito es importante. El mismo dueño de Huawei, que es un gigante en cuanto a tecnología, decide repartir sus acciones entre todos sus empleados y tienen 25.000 desarrolladores dentro de la empresa. Son impresionantes los volúmenes de gente que trabaja desarrollando, ideando, gente muy capacitada en tecnología y en desarrollar un país que hay que gobernarlo con millones de habitantes”.

También contó que “tienen un régimen laboral de 9 a 10 horas por día, pero trabajan cuatro días de la semana y descansan tres. Es decir, a lo mejor es intenso y es más de las ocho horas que nosotros trabajamos, pero la persona que a nosotros nos guiaba es de nacionalidad china y es parte del gobierno y nos comentaba que trabajan cuatro días de la semana. Es un sistema distinto, es una civilización distinta; cuentan con cuatro mil años, es una cultura milenaria que es diferente y es impactante”.

Sobre la relación inevitable de nuestro país con China, Romero destacó que “es una realidad, Argentina ya comercia con China, muchas empresas argentinas tienen un diálogo permanente, importan, exportan, y el interés de China de expansión en el mundo no es un interés de expansión por las armas, esto se ve; la inversión que desde los BRICS se hace en países africanos, es sobre todo en Etiopía y en Sudáfrica. Yo creo que este es un mundo multilateral y si nosotros nos unilateralizamos y vemos solamente una parte del mundo, le erramos, porque Argentina tiene que tener una mirada amplia para los argentinos. Nosotros somos 45 millones de habitantes que producimos y que tenemos capacidad de producción de alimentos por tres o cuatro veces de lo que necesitamos para nuestra población. Si no advertimos esa potencialidad que tiene Argentina, que la tiene en muchos rubros, creo que estamos privándonos de un desarrollo y de un asociativismo que hoy existe en el mundo que es muy importante”.

“En China, en los BRICS se hablaba de la tercera revolución industrial y qué duda cabe de que estamos transitando una tercera revolución industrial con la inteligencia artificial desarrollándose en todos los ámbitos de la vida de las personas, y a ellos no les llama la atención. Por ejemplo, a mí me sorprendía que yo iba a subir a un ascensor y subía un robot al lado mío que llevaba cosas a las habitaciones del hotel, y, sin embargo, en esos hoteles había un montón de personas trabajando también; es decir, hay cosas que no son incompatibles, pero que los países del mundo entre todos tenemos que irlas viendo porque son la realidad. Yo vine entusiasmada con cosas para la ciudad, miré mucho las ciudades porque cuando se es intendente o se es parte de un gabinete municipal se mira para copiar las lindas cosas que uno ve en otros lados. Argentina tiene que mirar a todo el mundo y tenemos que mirar nuestra potencialidad en este mundo que hoy transitamos, no mirar solamente una parte”, reflexionó.

En cuanto al desarrollo productivo de Argentina que está en crisis por las importaciones, como la fabricación de autos, apuntó que “en la calle de China se ve en todas las ciudades marcas de autos que son de ellos y marcas de autos que son japonesas, norteamericanas, alemanas; hay una meta, no es un país que produce y solamente consume lo de ellos. Yo creo que ahí justamente la clave de esto, es que los Estados existen para eso, los Estados son los que toman decisiones, y los gobiernos deben tomar decisiones en torno a buscar que no se cercene la posibilidad de desarrollo local y buscar que, cuando no necesitamos desarrollar algo localmente y podemos abrevar en otras producciones, se abreven otras producciones. La multilateralidad no tiene que ser incompatible con el desarrollo de los Estados y nosotros tenemos suficiente abanico de producción y de posibilidades, no solamente de alimentos sino por nuestro litio, por el petróleo, por el carbón, por muchos desarrollos que no son solamente cultura extractivista; Argentina ha sido y es todavía una desarrolladora de energía en el mundo y tiene un desarrollo atómico, tiene un desarrollo importantísimo en el Balseiro, en la Cenea, en la Conea. Es decir, hay potencialidad en la Argentina como para insertarnos en un mundo y como para competir en este mundo también. Lo que no podemos es perdernos en el diálogo con el mundo, yo creo que ahí es donde tenemos que ser muy firmes y pensar en las conveniencias para nuestra gente”.

“La tecnología no es incompatible con la humanidad. Al contrario, cuando fue la primera revolución industrial se pensaba que el trabajo humano iba a ser reemplazado. A los pocos años, cuando nació el tren o el teléfono, se decía que nos íbamos a enfermar. Siempre la evolución de la humanidad ha sido para bien, nos espera un futuro mejor, el tema es el cómo usamos la inteligencia artificial, cuáles son nuestros objetivos, pero no tenemos que negarnos a esos avances”, reflexionó.

La realidad municipal

Consultada por las temáticas urgente a solucionar que encontró a su regreso, la intendenta mencionó que “hubo incidentes graves en Obras Sanitarias, porque como tocamos ciertos intereses hay reacciones de quienes quieren que nada cambie; nosotros estamos en procesos de cambios internos en la Municipalidad que generan reacciones de parte de la gente. Hay ya una persona imputada, hay un proceso judicial en marcha, hicimos un sumario administrativo por esa situación, creo que tenemos identificada a la persona y estamos siempre en la pelea cotidiana y en la búsqueda de permanente calidad de gestión”.

Anunció que “en poco tiempo se va a ver un parque solar importantísimo funcionando en la ciudad de Paraná; se va a ver terminada la obra del Arroyo Las Viejas, se van a ver una cantidad de obras que este año vamos a concretar y por supuesto vamos a seguir trabajando y aplicando estas cosas que vemos en otros lugares, tratando de aplicarlas para la mejora de nuestra ciudad. Estamos convencidos de que es por ahí, de que es buscando calidad, de que es no consintiendo a quienes no quieren cambiar las cosas para bien y no consintiendo prácticas enviciadas, que vienen de muchos años y que en las distintas gestiones se han intentado corregir”.

Respecto del nuevo sistema de estacionamiento medido, definió que “siete empresas se presentaron, hubo impugnaciones entre las empresas que ahora se están analizando y vamos a tener en la ciudad estacionamiento medido”. Sobre el tiempo en que estará en marcha, explicó que “primero hay que resolver las impugnaciones recíprocas de las empresas y luego resolver cuál es la que termina adjudicada, esa resolución no está, pero calculamos que entre esa resolución y la implementación del sistema no deberían pasar más de dos o tres meses”.