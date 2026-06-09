Walser afirmó que la relocalización de HIF Global está “más firme que nunca”

El intendente de Colón, José Luis Walser, aseguró que el proceso para relocalizar el proyecto de la empresa HIF Global en el departamento uruguayo de Paysandú se encuentra “más firme que nunca” y destacó que la posibilidad de trasladar la iniciativa lejos de las costas entrerrianas representa un paso clave para preservar el perfil turístico y ambiental de la región.

En declaraciones al programa Un Martillo para Darle Forma de Radio Plaza, el jefe comunal sostuvo que el reclamo impulsado por la comunidad de Colón, organizaciones ambientales, actores del sector turístico y distintos espacios políticos logró instalar el tema en la agenda binacional y abrir una instancia de diálogo con las autoridades uruguayas.

“Hace casi dos años que venimos trabajando en esto. Hemos logrado, de manera unificada, que la comunidad de Colón y de toda la microrregión sea escuchada”, expresó.

Walser recordó que el proyecto original contemplaba la instalación de la planta frente a las playas colonenses y advirtió que ello generaba preocupación por el posible impacto sobre el principal motor económico de la zona.

“Era un proyecto que amenazaba y ponía en riesgo todo nuestro desarrollo”, afirmó.

La relocalización, el objetivo compartido

El intendente reveló que la posibilidad de trasladar el emprendimiento surgió en las reuniones mantenidas entre autoridades argentinas y uruguayas, con participación del gobernador Rogelio Frigerio y representantes de Cancillería.

Según indicó, la confirmación más reciente llegó durante un encuentro del Congreso de Intendentes de Uruguay, donde pudo conversar con el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

“Me transmitió que estaba encaminada la hoja de ruta que habíamos diseñado en la reunión de Cancillería, buscando la relocalización en otro sector del departamento Paysandú”, señaló.

No obstante, aclaró que la mudanza aún no está formalmente definida.

“Confirmado no está, pero cuando la máxima autoridad del Uruguay te dice que el camino de la relocalización está encaminado, eso genera un grado de tranquilidad importante”, sostuvo.

Walser explicó que una de las alternativas analizadas es un predio perteneciente a ANCAP, que contaría con infraestructura y ventajas logísticas para el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, remarcó que cualquier nueva localización deberá atravesar nuevamente todos los procedimientos ambientales exigidos por la normativa uruguaya.

“Cada predio tiene que obtener primero la viabilidad ambiental de localización. Después debe realizarse un nuevo estudio de impacto ambiental y recién entonces puede otorgarse la autorización correspondiente”, detalló.

Para el intendente, ese proceso constituye una garantía adicional para las comunidades involucradas y abre una nueva etapa en la discusión sobre el emprendimiento.

El vecinalismo busca consolidarse como fuerza provincial

Durante la entrevista, Walser también se refirió al crecimiento del movimiento vecinalista en Entre Ríos y a la estrategia que viene desarrollando para ganar presencia en distintos puntos de la provincia.

En ese sentido, destacó la reciente asamblea realizada en Concepción del Uruguay y anticipó que el próximo encuentro será en Oro Verde.

“El movimiento vecinalista viene creciendo todos los años y en ciudades importantes ya empieza a tener representación en los concejos deliberantes”, afirmó.

El dirigente explicó que uno de los objetivos es avanzar en la conformación de una herramienta política provincial que permita proyectar dirigentes surgidos de experiencias locales de gestión.

“Definimos avanzar en una asociación de partidos para poder tener una herramienta provincial. Creemos que las expresiones locales que han llevado adelante muchos dirigentes pueden trasladarse a otros ámbitos de decisión”, indicó.

Walser consideró que los gobiernos vecinalistas tienen puntos de coincidencia vinculados a la eficiencia del Estado, la administración equilibrada de los recursos y la cercanía con las demandas ciudadanas.

“Nosotros no creemos en la ausencia del Estado. Creemos en un Estado eficiente, capaz de dar respuestas. Hoy los municipios son la primera ventanilla a la que golpea el vecino”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó que Colón acumula cinco años consecutivos de superávit y actualmente ejecuta múltiples obras con recursos municipales.

La postura sobre las PASO

Consultado sobre el debate en torno a una eventual eliminación de las elecciones primarias, Walser defendió el mecanismo como una herramienta de participación ciudadana.

“Las PASO son fundamentales para que los vecinos puedan elegir sus candidatos desde el primer momento y no que las candidaturas se definan exclusivamente dentro de las estructuras partidarias”, argumentó.

No obstante, planteó una alternativa intermedia: que las primarias continúen existiendo, pero con carácter optativo para los electores.

“Creemos que vale la pena sostener una herramienta como las PASO porque agrega democracia al sistema. Pero entendemos que podrían no ser obligatorias: quien quiera participar, que lo haga, y quien no quiera, que vote directamente en la elección general”, concluyó.