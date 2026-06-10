El Concejo Deliberante de Paraná declaró Personalidad Destacada a Rita Riso y recordó al “Indio” Solari

Las y los ediles de la capital entrerriana aprobaron por unanimidad el dictamen correspondiente al proyecto de decreto para declarar Personalidad Destacada de Paraná a la Profesora Rita Riso, por su compromiso con el desarrollo y la promoción de la cultura. La iniciativa fue impulsada por los concejales Pablo Donadío, Fabián Carbajal y Rosana Toso (Juntos por Entre Ríos).

“En Paraná tenemos a una gran figura, que no solo se destacó como bailarina, sino que a lo largo de todos estos años, a través de su Instituto, formó a profesionales de la danza y del baile en sus distintas expresiones”, señaló Donadío.

Y añadió: “Por otra parte, Rita Riso trajo a Paraná a las principales figuras del ballet argentino, con espectáculos del nivel que se pueden ver en el Teatro Colón o en el Teatro Argentino de la Plata”.

En los fundamentos del proyecto se destaca que Rita Riso fue egresada de la Escuela de Música y Arte Escénico “Prof. Constancio Carminio” de la ciudad de Paraná, siendo su formación no solo en Danza Clásica, sino también profesora de Folklore Nacional y Danza Moderna.

En este marco se añade que, a través del “Instituto Rita Riso”, promovió “durante décadas la formación artística de numerosas generaciones de bailarines y bailarinas, organizando seminarios y capacitaciones en disciplinas como danza clásica, jazz y folklore, junto a destacados maestros y coreógrafos de reconocimiento nacional e internacional”.

Recuerdo al “Indio” Solari

El concejal Máximo Miguez, autor del proyecto mediante el cual se declaró en octubre de 2025 a Carlos “El Indio” Solari como Ciudadano Ilustre de Paraná, manifestó: “Se ha ido el hombre del pueblo que le puso la voz a los sentimientos de miles de argentinos”, y agregó: “Carlos El Indio Solari ya es inmortal en el corazón de su pueblo”.

Cabe recordar que el proyecto a través del cual se distinguió la figura de Solari fue impulsado por el concejal Máximo Miguez, del bloque Más para Entre Ríos, junto a un colectivo de artistas locales que desde hace tiempo desarrolla intervenciones y actividades culturales gratuitas en homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La iniciativa busca también señalizar con una placa su casa natal, ubicada en el edificio donde actualmente funciona el Correo Argentino, donde vivió hasta los seis años.

También contempla que se coloque una placa QR informativa en un sitio visible, u otro elemento identificatorio en el sector del edificio del Correo Argentino, ubicado en calle 25 de Mayo N° 114 de la ciudad de Paraná, en reconocimiento al lugar de nacimiento de Carlos “Indio” Solari, garantizando su preservación como parte fundamental de la memoria histórica y cultural de la ciudad.

Otros reconocimientos

En el turno de los homenajes, se recordó a los “Héroes y Mártires de 1956”, el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico; y se destacó el undécimo aniversario del movimiento “Ni una Menos”, el Día del Periodista y el Día Internacional de la Niñez y la Adolescencia.