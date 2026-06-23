Azcué reemplazó al subsecretario de Gobierno de Concordia

La Municipalidad de Concordia, a cargo de Francisco Azcué, dispuso cambios en la Subsecretaría de Gobierno. Según se informó oficialmente, en el marco de una reorganización de funciones dentro del equipo de gobierno, Lucas Fuscado dejará de desempeñarse como Subsecretario de Gobierno.

Desde el municipio se aclaró que la medida fue acordada entre Fuscado y el intendente "a partir de una situación personal y familiar que actualmente demanda una mayor dedicación de su parte, lo que le dificulta asumir con la intensidad y el tiempo que requiere la responsabilidad de la gestión".

La decisión fue comunicada al intendente, quien comprendió las razones expuestas y destacó el compromiso y el trabajo desarrollado por el funcionario durante su gestión. “Quiero agradecer profundamente a Lucas por su dedicación, su responsabilidad y el acompañamiento brindado desde el inicio de esta gestión. Ha realizado un aporte valioso en una etapa importante para nuestro gobierno. Sé que seguirá acompañando este proyecto porque compartimos la misma convicción de trabajar para sacar a Concordia adelante", señaló el presidente municipal.

A partir de esta definición, el cargo será ocupado por Facundo Spinelli, quien ya venía desempeñando funciones dentro del equipo de gobierno en la Coordinación de Gabinete y estaba al frente de la Presidencia del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia.

"Spinelli cuenta con experiencia en la gestión pública y un amplio conocimiento de los distintos programas y acciones que viene llevando adelante la administración municipal, lo que permitirá garantizar la continuidad de los proyectos en marcha y fortalecer la articulación entre las distintas áreas del Estado local", se destacó oficialmente.

En tanto, la presidencia del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia quedará a cargo del actual Secretario de Producción, Ing. Sebastián Arístide, rol que desempeñará ad honorem. Desde el Departamento Ejecutivo destacaron que el cambio se produce "con el objetivo de seguir consolidando el trabajo que se viene realizando y afrontar los desafíos de una etapa que demanda una dedicación plena y una fuerte capacidad de coordinación".