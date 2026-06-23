Concejo Deliberante de Paraná: pasó a comisión el proyecto para crear un régimen de acceso al alquiler

Pasó a comisión el proyecto que propone crear un Régimen Municipal de Garantías para el Acceso al Alquiler de Viviendas Familiares. Fue este martes, en la octava sesión del Concejo Deliberante de Paraná.

El edil Emiliano Gómez Tutau impulsa el proyecto y, durante la sesión de esta mañana, explicó los alcances de la iniciativa. “La realidad cambió, y la realidad laboral más. Hoy muchas personas trabajan, generan ingresos y pueden afrontar el pago de un alquiler, pero quedan excluidas porque no cuentan con una garantía propietaria o con los requisitos patrimoniales que todavía exige el mercado”, planteó.

Dijo que “mientras otras experiencias del país se enfocan en subsidiar seguros de caución o financiar los costos de ingreso al alquiler, desde Paraná proponemos dar un paso más: crear un verdadero Sistema Municipal de Garantías Locativas, articulando al Estado, con Bancos, empresas públicas, entidades financieras, con mutuales, cooperativas, aseguradoras, y otros actores de la comunidad para construir herramientas que derriben las barreras de acceso a la vivienda”.

“No se trata de que el municipio sea garante. Se trata de organizar una red institucional que brinde más seguridad a los propietarios y más oportunidades a quienes necesitan alquilar”, resaltó.

“Porque la política habitacional ya no puede pensarse solamente desde el acceso a la propiedad. Hoy también debemos garantizar un acceso más justo, moderno e inclusivo al alquiler”, propuso y remarcó: “Porque si podés pagar, tenés que poder alquilar”.

Proyecto

En efecto, el comunicado oficial del proyecto informó que el Régimen Garantía Paraná parte de una premisa simple: quien puede pagar un alquiler no debería quedar excluido por no contar con una garantía propietaria o con un respaldo patrimonial suficiente. “Hoy muchas personas cuentan con ingresos para afrontar el alquiler mensual, pero encuentran obstáculos para acceder a una vivienda debido a las condiciones exigidas al momento de firmar un contrato; garantías propietarias, antecedentes patrimoniales, depósitos, adelantos y otros requisitos terminan dejando fuera a personas que tienen capacidad de cumplimiento, pero no disponen de las herramientas exigidas por el mercado”.

Con esta iniciativa, Paraná “busca convertirse en una de las primeras ciudades del país en impulsar una política pública local orientada específicamente a remover las barreras de acceso al alquiler, promoviendo más inclusión habitacional, más seguridad para los propietarios y más igualdad de oportunidades. Porque acceder a una vivienda no debería depender exclusivamente del patrimonio que una persona heredó o acumuló, sino también de su capacidad de cumplir”.