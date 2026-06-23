Por la ola de frío, refuerzan en Paraná la asistencia para personas en situación de calle

La Municipalidad de Paraná intensificó las guardias, la entrega de frazadas y la atención en refugios y dispositivos nocturnos para acompañar a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas.

Las acciones implican atención inmediata, articulación con los distintos dispositivos para su abordaje, distribución de recursos y búsqueda de respuestas sostenibles. Con la llegada de las bajas temperaturas, se reforzaron las acciones y se distribuyeron frazadas confeccionadas en el taller textil municipal, tarea llevada adelante mediante un trabajo en red.

La Municipalidad cuenta con el dispositivo nocturno temporario para personas en situación de calle, ubicado en la sede de Defensa Civil (Carbó 945), que cuenta con 20 plazas. En el espacio las personas duermen, se asean, desayunan y meriendan. Quienes no estén alojados, pueden acercarse para acceder al desayuno de 7 a 8 hs y la merienda de 16 a 17 hs.

El Refugio Municipal de Belgrano 587 cuenta con cuatro comidas diarias y acompañamiento integral. Las personas en situación de calle que no consigan cupo para dormir pueden acercarse a desayunar, almorzar, merendar o cenar —previa consulta para confirmar la disponibilidad de raciones— y utilizar las instalaciones de higiene para asearse.

La Residencia Madre Teresa de Calcuta, ubicada en Av. Don Bosco 1724, está destinada al alojamiento de personas adultas mayores, que reciben atención integral, incluyendo las comidas diarias.

Números telefónicos útiles

Protección Civil: 103

Policía: 911

Bomberos Voluntarios: 4226999