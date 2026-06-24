Aranda impulsa la participación juvenil en el departamento Diamante

El diputado provincial Lenico Aranda participó de la jornada del Concejo Deliberante Juvenil de Valle María, acompañando la jura de los estudiantes que forman parte de este espacio de participación ciudadana.

Durante la actividad, realizó la entrega de ejemplares de la Constitución de Entre Ríos para la Escuela Secundaria N°1 “Carlos Pellegrini”, el IPD Espíritu Santo, la EET N°4 y el recinto del Concejo Deliberante Juvenil.

Además, junto a la presidente del Concejo Deliberante, Sonia María Sokolovsky, y el vicepresidente primero, Franco Rohr, dialogó sobre proyectos e iniciativas destinadas a fortalecer la participación de los jóvenes y el trabajo institucional en la comunidad.

De esta manera, Aranda reafirmó su compromiso con la formación ciudadana y el protagonismo de las nuevas generaciones del departamento Diamante.