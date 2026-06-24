Con una inversión superior a los 500 mil dólares, Villaguay tendrá una planta asfáltica propia

La Municipalidad de Villaguay avanzó este martes en la incorporación de una planta asfáltica propia al adjudicar formalmente la licitación pública destinada a la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento que será emplazado en el Parque Industrial de la ciudad.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 2325/2026, firmado por el intendente Adrián Fuertes, en el marco de la licitación pública Nº 03/2026.

La adjudicación fue otorgada a la empresa LUCAAL SRL, fabricante de plantas asfálticas y equipos viales con domicilio en la provincia de Córdoba, que proveerá una Planta Asfáltica Modelo VORTEX 500 M. Según se informó oficialmente, la propuesta fue sometida a evaluaciones técnicas, económicas y financieras por parte de las áreas competentes, con la participación de profesionales especializados y el análisis de la Comisión de Compras.

La inversión total asciende a 565.900 dólares y contempla un esquema de financiamiento que prevé pagos escalonados a 0, 30, 60, 90, 120 y 150 días, sin costos financieros adicionales para la administración municipal.

Durante el acto de firma del decreto, el jefe comunal destacó la relevancia de la adquisición para el futuro de la ciudad y la consideró una inversión histórica. “La incorporación de una planta asfáltica propia es una inversión histórica para nuestra ciudad. Durante muchos años los vecinos reclamaron soluciones definitivas para el estado de nuestras calles y hoy estamos dando un paso fundamental para fortalecer la capacidad operativa del municipio y avanzar con más obras de pavimentación, bacheo y mantenimiento vial”, expresó.

Asimismo, el presidente comunal sostuvo que la concreción de esta inversión es el resultado de “una administración responsable de los recursos públicos y del esfuerzo conjunto de la comunidad villaguayense”.

De acuerdo con los considerandos del decreto, la incorporación de la planta permitirá incrementar significativamente la capacidad municipal para ejecutar obras viales, optimizar recursos, reducir costos operativos y fortalecer la autonomía del Estado local en materia de infraestructura pública.

La nueva maquinaria será instalada en el Parque Industrial y pasará a integrar el patrimonio municipal como una herramienta destinada a potenciar las tareas de pavimentación, bacheo y mantenimiento de calles.

(Fuente: Municipalidad de Villaguay / El Entre Ríos)