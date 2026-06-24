Gómez Tutau: “Si podés pagar un alquiler, tenés que poder acceder a un contrato de locación”

El concejal de Paraná Emiliano Gómez Tutau presentó un proyecto de ordenanza para crear un Régimen Municipal de Garantías Locativas, una iniciativa que busca facilitar el acceso al alquiler a personas y familias que, pese a contar con ingresos suficientes para afrontar el pago mensual, encuentran dificultades para reunir las garantías exigidas por el mercado inmobiliario.

La propuesta contempla la creación de una Garantía Locativa Municipal y de un Fondo Municipal de Garantía Locativa, con el objetivo de respaldar contratos de alquiler y brindar mayor seguridad tanto a inquilinos como a propietarios.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, el edil explicó que el proyecto surgió a partir de la identificación de una de las principales problemáticas habitacionales que atraviesan los sectores trabajadores: las dificultades para acceder a un contrato de locación por la falta de garantías propietarias o recibos de sueldo suficientes.

“Si podés pagar un alquiler, tenés que poder acceder mínimamente a la posibilidad de tener un contrato de alquiler”, sostuvo Gómez Tutau.

El concejal señaló que la realidad actual muestra que para gran parte de las nuevas generaciones la principal expectativa en materia habitacional ya no es la vivienda propia, sino poder alquilar y sostener ese alquiler en el tiempo.

Cómo funcionaría el sistema

Según detalló, el proyecto no prevé que la Municipalidad de Paraná se constituya como garante directo, ni que asuma el financiamiento de los contratos. La iniciativa apunta a crear una estructura institucional articulada con entidades financieras, aseguradoras, empresas públicas, mutuales, cooperativas y pymes que conformen un fondo destinado a respaldar las garantías.

“La idea es generar una red que le permita tanto al inquilino como al propietario arrimarse a un acuerdo y que haya seguridad para los dos”, indicó.

El edil destacó además que, de acuerdo con los estudios realizados y las consultas con actores del sector inmobiliario, los índices de morosidad en el pago de alquileres son bajos, por lo que consideró viable la creación de un sistema de este tipo.

“Hay poca demanda de la ejecución de las garantías en materia de vivienda y eso es un dato relevante”, afirmó.

Quiénes podrán acceder

La iniciativa establece un cupo de hasta 300 beneficiarios por año y prevé criterios de prioridad para determinados sectores.

Entre ellos figuran hogares monoparentales con niños y adolescentes a cargo, mujeres en situación de vulnerabilidad social o económica, jóvenes de hasta 30 años con dificultades de inserción laboral, personas mayores, estudiantes universitarios y terciarios, monotributistas y trabajadores independientes o profesionales que no cuentan con un entorno económico que les permita presentar las garantías tradicionales.

La autoridad de aplicación del régimen sería la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Paraná.

Convenios con otros organismos

Consultado sobre la posibilidad de involucrar a organismos provinciales o entidades estatales, Gómez Tutau explicó que el proyecto contempla la firma de convenios de adhesión y cooperación con instituciones públicas y privadas.

“Nos proponemos pensar en un modelo de gestión inteligente, con un Estado que articule y genere una plataforma para que quienes pueden pagar un alquiler puedan acceder a una vivienda”, expresó.

El concejal consideró que la política habitacional en Argentina ha estado históricamente asociada casi exclusivamente al acceso a la propiedad, cuando la realidad económica y social muestra que el alquiler se ha convertido en la principal forma de acceso a la vivienda para una porción cada vez mayor de la población.

“Hoy el Estado puede jugar un rol de articulación para generar contratos seguros y permitir que muchas familias accedan a un techo en el marco de un contrato de locación”, concluyó.