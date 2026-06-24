Se firmó el acta para iniciar el traslado de las lagunas de tratamiento de Colón

La Municipalidad de Colón y el Gobierno de Entre Ríos concretaron un paso fundamental para el inicio de una de las obras de infraestructura sanitaria y ambiental más importantes de la historia de la ciudad: la firma del acta correspondiente para comenzar los trabajos de traslado de las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales.

La intervención representa una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos —equivalente a más de 13 millones de dólares, de acuerdo con la información brindada— y contará con un plazo estimado de ejecución de 36 meses.

Los trabajos serán desarrollados por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Ginsa SA y Pitón, en el marco del Programa de Saneamiento del Río Uruguay, que contempla obras destinadas a mejorar el tratamiento de los efluentes y disminuir el impacto ambiental en distintas ciudades entrerrianas ubicadas sobre la cuenca.

Una respuesta a una deuda histórica

El intendente de Colón, José Luis Walser, destacó que la concreción de la obra permitirá comenzar a resolver un problema que durante años afectó a la comunidad, especialmente a las familias del barrio San Francisco. “Esta obra es una deuda histórica que tenía la comunidad de Colón con sus vecinos, especialmente con los vecinos del barrio San Francisco, y también con el ambiente”, expresó.

Walser remarcó además que el avance fue posible a partir del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno provincial. “Para nosotros es una alegría que finalmente se concrete. Esto devuelve la confianza a los vecinos y es producto del trabajo conjunto. Cuando planteamos esta necesidad, el gobernador Rogelio Frigerio asumió el compromiso, y todo el equipo provincial trabajó para hacer posible esta obra”, señaló.

Agregó que, a partir de su ejecución, “Colón comenzará a dejar atrás uno de sus problemas ambientales históricos”.

Una inversión estratégica para cuidar el ambiente

El secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, resaltó la decisión política de avanzar con una obra que fue anunciada durante muchos años y que ahora comienza a transformarse en una realidad concreta.

“Estas lagunas de tratamiento de efluentes cloacales se vienen prometiendo desde hace muchísimo tiempo. Por eso es una enorme satisfacción que la obra finalmente pueda iniciarse y realizarse”, manifestó.

Colello destacó el impacto ambiental y sanitario del proyecto, y subrayó la importancia de proteger los recursos naturales de la provincia. “Nos llamamos Entre Ríos, pero muchas veces no cuidamos nuestros ríos. Estas obras colaboran para mitigar el impacto ambiental que generan los desechos y representan una solución para un problema que Colón tiene desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

Asimismo, recordó que el programa provincial contempla intervenciones similares en otras ciudades de la costa del río Uruguay. La obra de Gualeguaychú se encuentra próxima a su finalización, mientras que los trabajos en Concepción del Uruguay continúan avanzando.

El funcionario provincial también señaló que la inversión generará movimiento económico y empleo durante la etapa de construcción, además de brindar una solución ambiental permanente para la ciudad.

Saneamiento para el río Uruguay, el turismo y la salud

Por su parte, el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial de Entre Ríos, Gustavo Cusinato, explicó que la obra se encuentra incluida dentro del financiamiento gestionado por la Provincia para el saneamiento de las localidades vinculadas con el río Uruguay.

“Este convenio forma parte de un programa de saneamiento que articula el trabajo de la Provincia con los gobiernos locales. Se está terminando la obra de Gualeguaychú, se avanza en Concepción del Uruguay y ahora comienza esta nueva etapa en Colón”, indicó.

Cusinato remarcó que mejorar el tratamiento de los efluentes tendrá consecuencias directas sobre la salubridad, el ambiente y la actividad turística de toda la región.

“El objetivo es contribuir a que el río Uruguay sea un recurso cuidado y sostenible, tanto para el turismo como para la salud de quienes viven en estas ciudades. Para la Unidad Ejecutora Provincial, este es un nuevo hito dentro de los trabajos que se vienen desarrollando con el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio y de la Secretaría General de la Gobernación”, afirmó.

Una transformación estructural para Colón

El traslado de las lagunas de tratamiento permitirá avanzar hacia una solución integral y de largo plazo para el sistema de saneamiento de la ciudad, reduciendo el impacto sobre las zonas urbanizadas y fortaleciendo la protección del ambiente y de la cuenca del río Uruguay.

La firma del acta constituye el punto de partida para una obra largamente esperada por los colonenses, que no solamente atenderá una problemática sanitaria y ambiental, sino que también acompañará el crecimiento urbano y turístico de Colón durante las próximas décadas.

Con esta inversión histórica, la Municipalidad de Colón y el Gobierno de Entre Ríos ratifican el compromiso de trabajar de manera articulada para concretar soluciones estructurales, recuperar la confianza de la comunidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.