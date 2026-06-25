Concordia aprobó el marco regulatorio para el uso de monopatines

El Concejo Deliberante de Concordia reguló el uso de monopatines eléctricos a través de una ordenanza que aprobó este jueves. El cuerpo deliberativo sancionó un marco regulatorio para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

En la sesión, y por mayoría, se aprobó la ordenanza que establece el marco regulatorio para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), alcanzando a monopatines, bicicletas y motos eléctricas con velocidades de entre 5 km/h y 40km/h y una potencia máxima de 1500 watts.

La normativa estipula los 16 años como edad mínima para conducir, la obligatoriedad del uso de casco, la circulación por la derecha y el principio de alcoholemia cero. Asimismo, prohíbe la circulación por plazas, parques y peatonales, exige seguro contra terceros y obliga a registrar los rodados de forma gratuita ante el Municipio para la obtención de una oblea identificatoria.

Al respecto, la autora del proyecto, la concejal Silvina Ovelar, valoró el trabajo y el aporte de todos los bloques en la redacción de la norma. En el mismo sentido se expresaron los concejales del bloque Más para Entre Ríos Carolina Amiano, Pablo Bovino y Javier Aguilar(LLA). Por su parte, la edil Yaiza Pessolani Bechet(LLA) manifestó objeciones respecto a la creación del registro y la oblea, ante lo cual el concejal Celeste Fuscado aclaró que la misma será completamente gratuita.