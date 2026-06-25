Romero celebró los 213 años de Paraná y afirmó: “Vivimos en una de las ciudades más lindas de Argentina”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, encabezó este miércoles el acto oficial por el 213º aniversario del reconocimiento de la capital entrerriana como villa y destacó la identidad, la historia y el potencial de la ciudad. La ceremonia se desarrolló en el Parque Urquiza, uno de los lugares emblemáticos de la capital provincial, con la participación de autoridades, alumnos de establecimientos educativos y vecinos.

“Vivimos en una de las ciudades más lindas de Argentina”, afirmó la presidenta municipal durante el acto, al tiempo que remarcó el valor simbólico del lugar elegido para la celebración.

Romero señaló que el monumento al general José de San Martín y el mástil recuperado forman parte del patrimonio histórico de la ciudad y destacó la presencia de niños y niñas en la conmemoración. “Los chicos han de algún modo celebrado con nosotros el feliz cumpleaños de la ciudad, 213 años desde que fue reconocida como villa”, expresó.

La intendenta recordó además que en agosto se cumplirán 200 años del reconocimiento de Paraná como ciudad y anticipó que habrá diversas actividades para conmemorar el bicentenario. “Las celebraciones este año hemos elegido hacerlas ahí, con una cantidad de cosas que van a pasar en la ciudad”, adelantó.

Durante su discurso, Romero se mostró especialmente emocionada al recordar al poeta y escritor paranaense Julio Federik, fallecido recientemente. “Julio siempre nos expresó con ese poema”, dijo en referencia a la obra del autor que evoca el sentimiento de pertenencia hacia la capital entrerriana.

“En mi corazón es mi lugar y creo que muchos de los que estamos acá sentimos que ese poema nos expresa”, manifestó la intendenta.

Por su parte, el viceintendente David Cáceres también destacó el significado del Parque Urquiza y el vínculo histórico de la ciudad con el río Paraná.

“Somos un pueblo que nació ribereño y que fue creciendo y expandiéndose. El Parque Urquiza, con sus barrancas y con su majestuoso río Paraná, es uno de los lugares más bellos que tiene la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que, pese a sus 213 años de historia, Paraná “es un pueblo joven que tiene mucho para seguir creciendo”, aunque consideró necesario preservar la identidad de la capital entrerriana.

“Ojalá Paraná no pierda su idiosincrasia, la de un pueblo solidario, la de estar presente siempre en los momentos difíciles”, expresó.

Finalmente, el viceintendente puso en valor la participación de los estudiantes en la ceremonia y llamó a seguir fortaleciendo el conocimiento de la historia local. “Ojalá podamos seguir fomentando nuestra historia, que conozcan más de la rica historia que tenemos en estos 213 años, que sin duda hemos aportado a la construcción de la provincia, pero fundamentalmente de la Nación”, concluyó.