En Concordia preocupa el aumento sostenido de los casos de violencia de género

La Unidad Fiscal de Violencia contra la Mujer y Abuso Sexual de Concordia recibe actualmente entre 150 y 200 denuncias penales por mes, una cifra que continúa creciendo año tras año y que refleja la magnitud de una problemática que afecta a toda la sociedad.

Así lo afirmó la fiscal Evelina Espinosa, quien explicó a Diario Río Uruguay que la fiscalía especializada fue creada en noviembre de 2020 debido al incremento sostenido de este tipo de delitos. “Era una problemática que iba creciendo, iba en aumento y fue sumamente necesario crear una fiscalía especializada con personal especializado en el tema de género y trabajar con perspectiva de género”, sostuvo.

La funcionaria recordó que la unidad investiga delitos contemplados en el Código Penal cometidos en contextos de violencia contra la mujer, además de causas vinculadas a abusos sexuales, tanto de menores como de adultos.

Las cifras que preocupan

Al referirse al volumen de trabajo que enfrenta actualmente el área, Espinosa fue contundente. “Meseta no hay nunca”, afirmó al ser consultada sobre la evolución de las estadísticas. “Específicamente la Unidad de Violencia, que son delitos que ya llegan con un delito configurado, está recibiendo entre 150 y 200 denuncias por mes. Eso se va incrementando año a año y no ha bajado nunca”, remarcó.

La fiscal aclaró que existen además numerosas situaciones de violencia de género que no llegan a constituir delitos penales, pero que igualmente reciben intervención y seguimiento a través de otros organismos del sistema judicial.

Asimismo, destacó que la fiscalía aborda exclusivamente casos donde las víctimas son mujeres y los agresores son sus parejas o exparejas, además de las investigaciones por delitos sexuales.

Recursos limitados y más demanda

Espinosa reconoció que el crecimiento de las denuncias no estuvo acompañado por una ampliación equivalente de los recursos humanos disponibles. “La Fiscalía de Género se creó en noviembre del 2020 con tres fiscales. Al año se sumó un fiscal más. Somos los mismos desde el año 2020 o 2021 hasta hoy, y el trabajo se ha duplicado”, señaló.

A pesar de esa situación, destacó el compromiso del equipo de trabajo y los resultados obtenidos durante los últimos años. “Hemos logrado muchas condenas, causas de abuso que tardaban muchos años hemos llegado a juicio en tiempo. Hay un compromiso importante de la unidad de violencia contra la mujer”, aseguró.

La funcionaria también remarcó que existe una articulación permanente con los juzgados de familia para el dictado de medidas de protección urgentes destinadas a resguardar a las víctimas.

Incumplimiento de medidas y nuevos equipos

Consultada sobre el cumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia, Espinosa confirmó que “hay mucha desobediencia”, aunque aclaró que la intervención judicial se activa rápidamente ante cada incumplimiento denunciado.

En ese marco, destacó la reciente incorporación de nuevos profesionales para fortalecer la atención de los casos. “Hace menos de un mes comenzó a funcionar un equipo técnico interdisciplinario por la tarde. Son psicólogos, asistentes sociales y médicos psiquiatras que se sumaron a raíz del incremento de las denuncias por violencia de género”, explicó.

Según indicó, la ampliación responde directamente al aumento sostenido de causas que se registra en Concordia.

Abuso intrafamiliar y prevención

Durante la entrevista, Espinosa también se refirió a la evolución de otros delitos que investiga la unidad, entre ellos los casos de grooming. Sobre este punto, sostuvo que las denuncias disminuyeron considerablemente “desde la época de aislamiento. Las campañas de prevención y difusión dieron muchos resultados”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que actualmente existe una fuerte preocupación por los casos de abuso sexual infantil dentro del ámbito familiar.

“Lo que tenemos mucho hoy en día es abuso intrafamiliar”, aseguró, al tiempo que valoró el trabajo realizado por los establecimientos educativos en la detección temprana de situaciones de vulneración de derechos.

Diario Río Uruguay