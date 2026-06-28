Concordia presentó en Buenos Aires su propuesta para consolidarse como destino de turismo de reuniones

La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue anfitriona del After Office “La magia de conectar: Descubrí Concordia como destino de reuniones”.

Con el objetivo de fortalecer su posicionamiento dentro de la industria de reuniones, Concordia presentó en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires su propuesta como sede para congresos, convenciones, ferias, viajes de incentivo y eventos corporativos, en el marco del After Office “La magia de conectar: Descubrí Concordia como destino de reuniones”.

La iniciativa fue organizada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y el Concordia Buró, y convocó a organizadores de eventos, representantes de cámaras empresariales, operadores turísticos, organismos nacionales, empresas del sector y periodistas especializados.

La apertura estuvo encabezada por el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, y el secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Sebastián Bel, mientras que la presentación estuvo a cargo de la subsecretaria de Turismo de Concordia y presidenta ejecutiva del EMCONTUR, María Belén Schauvinhold; el presidente del Concordia Buró, Agustín Negri; y el consultor internacional en marketing estratégico y turismo, Pablo Sismanian.

Durante la exposición se presentaron las principales fortalezas que posicionan a Concordia como un destino competitivo para el desarrollo del turismo de reuniones, entre ellas el Centro de Convenciones Concordia, su capacidad hotelera, la conectividad terrestre a través de la Autovía Nacional Nº 14 y la conexión aérea regular con la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se destacó la complementariedad de su oferta turística, integrada por termas, naturaleza, gastronomía, patrimonio, enoturismo y experiencias vinculadas a la identidad de la región.

La jornada también contó con la participación del subsecretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, Javier Dellamónica; autoridades del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y de AOCA, la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones, entidad que nuclea a los principales actores de la industria de reuniones del país.

Como cierre, los asistentes participaron de una experiencia gastronómica que puso en valor los sabores regionales de Entre Ríos. El chef Juan Gusalli realizó una cocina en vivo inspirada en los productos de la costa del río Uruguay, acompañada por cócteles de autor preparados por el bartender Sergio Rodríguez, mientras que la musicalización estuvo a cargo del DJ Federico Wallingre.

La actividad permitió acercar la propuesta de Concordia a referentes de la industria de reuniones y continuar fortaleciendo los vínculos con actores estratégicos del sector, promoviendo nuevas oportunidades para el desarrollo de este segmento turístico.