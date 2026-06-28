La Municipalidad de Paraná analizó los indicadores del transporte público y la calidad de su servicio

El órgano de control y monitoreo del transporte público de Paraná se reunió para evaluar la marcha del sistema.

El organismo, creado por la Ordenanza Nº 10.213, reunió a representantes del Departamento Ejecutivo, del Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo. El espacio permite evaluar el desempeño del sistema, analizar indicadores y acordar acciones para mejorar el servicio.

Se trata de un ámbito técnico y consultivo que se reunirá trimestralmente para dar seguimiento a la nueva concesión, evaluar la evolución del sistema y generar consenso para su mejora continua.

Durante el encuentro se presentó un informe integral sobre el funcionamiento del servicio, que actualmente cuenta con 11 líneas y 17 ramales, y se repasaron las principales acciones implementadas desde el inicio de la nueva concesión. Entre ellas, las modificaciones de recorridos a partir de los reclamos de vecinos, la adecuación de horarios y frecuencias, medidas para reforzar la seguridad, la inversión municipal destinada a sostener el sistema y la implementación del boleto combinado, además de la readecuación de las paradas del sistema metropolitano.

La intendenta Rosario Romero destacó que el transporte público constituye “un derecho social y un motor del desarrollo productivo” y remarcó que forma parte de una política integral de movilidad urbana que también incluye el sistema de bicicletas públicas, el nuevo estacionamiento medido y las obras de semaforización. “Como en todo proceso, hay aspectos por mejorar y el desafío es seguir fortaleciendo el transporte público”, expresó.

Romero también hizo referencia al esfuerzo financiero que realiza el Municipio para sostener el servicio. “La mayor parte del subsidio se financia con recursos municipales y un pequeño aporte del gobierno provincial. Como todas las ciudades del interior del país, Paraná dejó de recibir los subsidios nacionales que antes percibía el transporte público, a diferencia del AMBA. Pese a ese contexto, hemos avanzado hacia un servicio de mayor calidad y queremos seguir mejorándolo”, señaló.

Por su parte, el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, destacó la importancia del seguimiento del sistema que permitirá compartir información técnica para construir acuerdos sobre las decisiones futuras. “Cada tres meses presentaremos la evolución de los indicadores y las acciones implementadas a partir de los planteos que surjan, con el objetivo de mejorar continuamente el servicio”, afirmó.

Informe técnico

El secretario de Hacienda de la Municipalidad, Alexis Bilbao, explicó los fundamentos que motivaron la licitación del nuevo sistema de transporte y los distintos aspectos considerados en el diseño de la concesión, remarcando que el proceso no respondió únicamente a criterios económicos sino también a variables vinculadas con la planificación urbana, la calidad del servicio y la sustentabilidad del sistema.

Por su parte, la subsecretaria de Movilidad y Transporte, Lucrecia Escandón, presentó un informe sobre la evolución del sistema que incluyó el relevamiento de las modificaciones realizadas en las trazas de los recorridos, el análisis de las más de 5.000 paradas existentes y el plan de intervenciones en infraestructura urbana, que contempla la demarcación de paradas, así como la instalación y mejora de garitas.

También expuso el funcionamiento del Centro de Monitoreo municipal y del sistema Wara, herramientas que permiten fiscalizar el servicio en tiempo real, atender contingencias y brindar información a los usuarios a través de la aplicación Arriba Paraná.

El informe incorporó, además, datos sobre la demanda del servicio, que registra un crecimiento sostenido desde la puesta en marcha de la nueva concesión. Entre los principales desafíos identificados, se destacó el incremento del uso del transporte durante los fines de semana, cuando la cantidad de pasajeros disminuye de manera significativa respecto a los días hábiles.

Participación institucional

El concejal Fernando Quinodoz destacó el ámbito de seguimiento y sostuvo que la nueva concesión evidencia mejoras en el cumplimiento de recorridos y horarios, lo que aporta mayor previsibilidad y calidad para los usuarios.

Por su parte, el concejal Maximiliano Paulín valoró que la reunión, que se extendió durante más de tres horas, permitiera abordar temas que exceden la discusión tarifaria. “Pudimos hablar sobre recorridos, garitas, combinaciones de boletos y la integración con el sistema metropolitano. Eso es muy importante”, expresó.

En representación de los usuarios, el defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, afirmó que los vecinos perciben una mejora en la calidad del servicio, aunque señaló aspectos que aún requieren atención, como las garitas, las paradas y el acceso a la información.

La Ordenanza Nº 10.213