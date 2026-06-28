La vicegobernadora presidió en Nogoyá un homenaje al expresidente Illia y al exgobernador Contín

De las actividades participaron, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, el hijo del expresidente Arturo Umberto Illia, Leandro Illia; familiares del exgobernador Contín, autoridades municipales y seres queridos.

Este domingo en Nogoyá se realizó una jornada de memoria y reflexión al cumplirse el 60° aniversario del derrocamiento del expresidente de la Nación, Arturo Umberto Illia, y del entonces gobernador de Entre Ríos, Carlos Raúl Contín. La vicegobernadora Alicia Aluani participó de la actividad.

La agenda de homenajes comenzó a las 10:30 con la colocación de una ofrenda floral en la intersección de las calles Illia y 25 de Mayo, en Nogoyá, al pie del busto que recuerda al exmandatario nacional.

La vicegobernadora de la provincia y presidente de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, estuvo presente en la actividad junto a Leandro Illia, hijo del expresidente; y familiares del exgobernador nogoyaense, militantes, funcionarios y vecinos.

Posteriormente, se trasladaron al cementerio municipal. Allí se rindió un homenaje en el Panteón de la Familia Contín, donde descansan los restos del exgobernador nogoyaense Carlos Raúl Contín, su esposa Nélida Biaggioni y su hijo Carlos "Vasco".

En el marco de su visita a Entre Ríos, Leandro Illia tiene previsto también presentar el libro de su autoría “Mi Padre” este domingo en la Biblioteca Popular de Nogoyá.

El legado y los valores éticos de dos grandes figuras del radicalismo

La vicegobernadora Aluani recordó al expresidente Illia destacando su coherencia, honestidad y sentido de servicio. “Fue el ejemplo de honradez y austeridad que no era un gesto, sino una forma de entender la función pública; de una coherencia que hacía coincidir las palabras con los actos”, expresó en el acto tras mencionar el difícil contexto histórico en el que gobernó. “Le tocó conducir un país atravesado por la confrontación política, los intereses económicos y la violencia creciente. Sin embargo, nunca renunció a sus convicciones ni al respeto por las instituciones democráticas”, aseveró.

“Al homenajear hoy al doctor Arturo Illia rendimos homenaje también a una generación que entendía la política como un servicio y no como un privilegio; una generación para la cual la palabra empeñada tenía valor. Y recordamos también a Carlos Contín, un nogoyaense, un entrerriano que compartió esos mismos valores”, remarcó Aluani. Y agregó: “Dos hombres de una misma tradición política que comprendieron que el verdadero liderazgo no consiste en ocupar un cargo, sino en dejar una conducta digna de ser imitada”.

Por su parte, Leandro Illia, honró la memoria de Carlos Contín y su hijo “El Vasco”, con quienes mantuvo un vínculo personal y político; recordó anécdotas y experiencias vividas junto a ellos.

Luego, destacó el legado humanista y la importancia del radicalismo como expresión de civilidad argentina. Rescató la necesidad de mantener vivos estos valores y figuras ejemplares, que son parte de la historia. “Contin ya está en la galería de los grandes hombres del partido”, dijo Leandro Illia en el homenaje.

Por su parte, el dirigente radical Elbio Salcedo, evocó la figura del expresidente Illia calificándolo como una persona íntegra, humanista y sencilla, que cumplió su palabra y gobernó para el pueblo. “Venimos hoy no para decir discursos sino para tratar de sembrar la idea de la Argentina que nos debemos, la que soñó este hombre”, subrayó tras recordar que el breve mandato del presidente radical marcó un rumbo democrático y de progreso, pese a las adversidades y a la oposición de intereses antipopulares.

Salcedo también habló de la vida y obra del exgobernador entrerriano. “Estoy en este pueblo, en mi pueblo, donde de aquí salió el gobernador de la provincia Cabos Raúl Conti. Junto con Arturo Illia fueron ejemplares gobernantes y que en solo 32 meses marcaron un rumbo”, afirmó.

Presencias

De las actividades participaron, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, el hijo del expresidente Arturo Umberto Illia, Leandro Illia; y familiares del exgobernador Contín. También estuvo presente el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider y la viceintendenta Desireé Peñaloza; la secretaria coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, Julieta Sosa, el director de Asesoría Legislativa del Senado, Marcos Daverio Cappa y el ex titular de la UCR Fuad Sosa. Además, la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación de Nogoyá, Karina Clementin y la coordinadora del OPIER, Gisela Yglesias; el dirigente radical Elbio Salcedo, militantes y vecinos.