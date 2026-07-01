Con nuevos incentivos, se extendió el plazo de la licitación pública para la concesión del Hotel Ayuí

La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande dispuso nuevos beneficios y una prórroga del plazo para la presentación de ofertas correspondiente a la Licitación Pública del Contrato SG N° 801: “Concesión para la Refacción, Remodelación, Restauración, Parquización y Posterior Administración, Explotación Comercial y Funcionamiento del Hotel Ayuí”.

La nueva fecha límite para la recepción de propuestas será el 4 de agosto de 2026 a las 11, ampliando incentivos destinados a favorecer la participación de potenciales inversores y brindar mayores oportunidades para la elaboración de proyectos integrales de desarrollo.

La convocatoria representa una de las propuestas de inversión turística más relevantes de la región, al combinar una ubicación estratégica con un conjunto de condiciones especialmente diseñadas para facilitar la concreción de iniciativas privadas de largo plazo.

Más incentivos para potenciar la inversión

Entre los principales beneficios previstos en el proceso licitatorio se destaca un plazo de concesión de 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años adicionales, y la reducción de costos operativos mediante la cobertura de los servicios de agua y energía eléctrica por parte de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande durante la vigencia de la concesión.

Asimismo, se adicionaron mecanismos orientados a fortalecer la viabilidad económica de las inversiones, tales como, un período de tres años de gracia desde la habilitación para el pago del canon básico y la posibilidad de solicitar un apoyo económico por acopio de materiales y equipamiento para las obras de refacción y modernización del hotel, conforme a las condiciones establecidas en el pliego.

Otro de los aspectos relevantes es el marco de estabilidad para los inversores, en tanto, el contrato establece la imposibilidad del rescate anticipado de la concesión por razones de interés público durante un plazo de 20 años.

Por otro lado, los potenciales inversores podrán evaluar el acceso al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) de la Provincia de Entre Ríos, una herramienta provincial que contempla beneficios fiscales, energéticos y financieros para proyectos de inversión que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Oportunidad estratégica: infraestructura y ubicación privilegiada

El Hotel Ayuí cuenta actualmente con infraestructura instalada que incluye 40 habitaciones, tres piscinas, spa, salón para eventos con capacidad para 200 personas y acceso a playa. A ello se suma la posibilidad de ampliar la capacidad operativa mediante nuevas inversiones, permitiendo desarrollar una propuesta turística acorde a las demandas actuales del mercado.

Ubicado en el entorno natural del Perilago de Salto Grande, a pocos kilómetros de la frontera con la República Oriental del Uruguay y próximo a parques acuáticos, termas y otros atractivos de la región, el complejo se encuentra en una de las zonas con mayor potencial de crecimiento turístico del litoral argentino.

Desde la Delegación Argentina destacaron que la ampliación del plazo busca acompañar el interés manifestado por distintos actores del sector y favorecer la presentación de propuestas sólidas que contribuyan a la recuperación y puesta en valor de un espacio emblemático para Concordia y la región.

Acceso a documentación, consultas y visita a las instalaciones

Los interesados pueden acceder a la documentación licitatoria y condiciones de participación en www.saltogrande.org/licitaciones.php

Las consultas vinculadas a la misma podrán realizarse por escrito, a través del correo electrónico cabanillasg@saltogrande.org, hasta el martes 21 de julio, fecha que corresponde a diez (10) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

Por último, se recuerda a los potenciales oferentes el requisito obligatorio de efectuar una visita de inspección a las instalaciones del Hotel Ayuí, coordinada previamente con el Sr. Gabriel Cabanillas, por medio de la casilla mencionada.