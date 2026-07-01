Se realizó en Colón el acto por el 216° Aniversario de Prefectura Naval Argentina

El intendente José Luis Walser y las autoridades locales participaron de la ceremonia oficial en el Puerto. Se destacó el trabajo articulado para garantizar la seguridad en el río Uruguay y la zona costera.

Este martes se conmemoró el 216º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, la autoridad marítima nacional nacida formalmente el 30 de junio de 1810 por decreto de la Primera Junta. El acto protocolar estuvo presidido por el Presidente Municipal, José Luis Walser, junto al jefe de la Prefectura Colón, Prefecto Leonardo Gastón Pesoa.

La ceremonia tuvo lugar en la emblemática Rotonda Stella Maris, ubicada en la zona portuaria de la ciudad. Contó con la presencia de la plana mayor de la fuerza local, el jefe Departamental de Policía, funcionarios del gabinete municipal, el diputado Mauro Godein y concejales. Además, se sumaron representantes de instituciones intermedias, delegaciones escolares y vecinos que se acercaron a rendir homenaje.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada consistió en la entrega de distinciones y medallas de reconocimiento al personal de la fuerza que cumplió años de servicio, así como a aquellos efectivos que se destacaron por su vocación y profesionalismo en tareas operativas recientes. También se realizó un minuto de silencio en memoria de los miembros de la institución caídos en cumplimiento del deber.

La Prefectura de Colón es de relevancia estratégica para la protección de la vida humana en las aguas, el riguroso ordenamiento de la navegación deportiva y comercial, y la prevención del delito en las zonas de frontera.