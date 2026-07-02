Declararon la emergencia del sistema de colectivos de Concepción del Uruguay

El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay declaró la emergencia del transporte público. La ordenanza, impulsada por la concejal María Isabel Sola, otorga al Departamento Ejecutivo Municipal facultades extraordinarias para afrontar la crisis que atraviesa el transporte público urbano y avanzar en una reorganización integral del sistema de movilidad.

La normativa tiene como objetivo garantizar la continuidad de un servicio mínimo esencial para los vecinos mientras se implementan medidas que permitan mejorar el funcionamiento del transporte en la ciudad. Entre las herramientas previstas, el Ejecutivo podrá poner en marcha servicios transitorios mediante mecanismos excepcionales, modificar recorridos y frecuencias de acuerdo con la demanda, incorporar unidades de menor porte y adoptar modalidades de prestación más flexibles.

La prioridad, dio a conocer La Pirámide, estará puesta en asegurar la conectividad con el Hospital Justo José de Urquiza, centros de salud, establecimientos educativos, lugares de trabajo y otros puntos estratégicos de Concepción del Uruguay.

Además, la ordenanza fija un plazo máximo de 90 días para que el Departamento Ejecutivo presente un plan integral de reorganización del sistema, orientado a optimizar la eficiencia del servicio, ampliar su cobertura y garantizar su sostenibilidad económica.

La iniciativa también crea un Espacio de Participación y Seguimiento de la Movilidad Urbana, integrado por representantes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, y establece la presentación de informes públicos mensuales sobre el funcionamiento del sistema, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el control institucional.

Tras la aprobación, la concejal María Isabel Sola afirmó que la ordenanza “representa una herramienta para actuar frente a una situación excepcional” y destacó que busca brindar al Ejecutivo los instrumentos necesarios para responder a la crisis y comenzar a construir “un sistema más eficiente, sostenible y acorde a la realidad de Concepción del Uruguay”.

Finalmente, la edil agradeció el acompañamiento de los concejales que respaldaron la iniciativa y ratificó su compromiso de seguir impulsando proyectos destinados a fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.