Un corte en el servicio de gas dejó a un importante sector de Paraná sin servicio

Usuarios de gas de la capital provincial fueron afectados este jueves por la tarde por una interrupción del servicio, en momentos donde las bajas temperaturas hacen que se intensifique el uso de equipos de calefacción. En el día más frio del año los reclamos se multiplicaron durante varias horas.

Según se pudo determinar, la interrupción del servicio se habría originado en un error en una maniobra que se desarrolló desde la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN) en Aldea Brasilera, consignó Ahora.

“Es un problema general. Estamos trabajando en levantar el suministro. Se está solucionando paulatinamente“, precisaron desde Redengas, desde donde también remarcaron que están realizando un “operativo de contingencia”.

El comunicado de Redengas

Redengas informó a la comunidad que, a raíz de problemas operativos ajenos a la empresa, "se ha visto afectado el suministro de gas natural en algunas zonas de la ciudad". "La compañía se encuentra actualmente trabajando para restablecer el servicio en los domicilios que presentan restricciones, y estima normalizar la situación a la brevedad posible", se agregó.

Atento a la gran cantidad de llamados telefónicos que la empresa recibió, las líneas podrían encontrarse saturadas, por lo que aquellos usuarios que detecten falta de abastecimiento pueden reportarlo enviando un mensaje de WhatsApp al 343 4750020, indicando su número de suministro (se encuentra en la parte superior izquierda de la factura al lado del nombre del Titular del servicio).