Gas en Paraná: la red fue normalizada y se levantó la restricción en las estaciones de servicio

La presión del gas en Paraná se normalizó durante la noche, luego del corte y las restricciones que afectaron a distintos barrios de la ciudad durante la tarde del jueves. No obstante, numerosos usuarios todavía permanecen sin servicio porque sus reguladores domiciliarios se activaron de forma automática ante la baja de presión.

Desde Redengas indicaron que el problema general en la red ya fue superado, aunque aclararon que la recuperación del suministro no se produce de manera automática en todos los domicilios. “La presión en el sistema está normalizada desde anoche, el problema es que hay gente que se quedó sin gas y para restablecer el servicio es necesario hacerlo manualmente”, explicaron.

La interrupción se había producido cuando dejó de ingresar gas al sistema que abastece a Paraná, en una situación que la distribuidora calificó como ajena a su operación. A partir de allí, algunos hogares quedaron directamente sin suministro, mientras que otros registraron una disminución en la presión de las hornallas o los artefactos conectados a la red, consignó El Once.

El comportamiento fue distinto según cada zona y cada vivienda. En algunos casos, el servicio volvió a funcionar cuando se recuperó la presión general; en otros, se activó la válvula de seguridad del regulador y el suministro quedó interrumpido hasta que se realice una rehabilitación manual.

Por qué algunos usuarios todavía no tienen gas

Los reguladores instalados en los nichos del frente de los domicilios cuentan con un mecanismo de seguridad que corta el paso del gas cuando detecta una caída importante de presión. El sistema busca prevenir riesgos, pero una vez normalizada la red necesita ser activado nuevamente para que el usuario pueda recuperar el servicio.

“Acá hay que activar el regulador que está en el nicho, en el frente de los domicilios”, señalaron desde la empresa. Esa tarea debe realizarse de manera individual, por lo que las cuadrillas recorren la ciudad y atienden los reclamos que ingresan desde los hogares afectados.

Redengas informó que mantiene a todo su personal disponible en la calle para realizar esas intervenciones. “Tenemos todo el personal disponible rehabilitando a los usuarios que van llamando, pero, como se imaginará, hay muchos llamados”, indicaron al actualizar la situación.

La empresa reconoció que algunos vecinos lograron reactivar el gas por sus propios medios, aunque recomendó no manipular los reguladores, medidores ni válvulas. El motivo es que una eventual pérdida u otra falla en la instalación debe ser revisada por personal habilitado antes de restablecer el suministro.

Qué ocurrirá con las estaciones de GNC y las industrias

Durante la contingencia, Redengas solicitó preventivamente a las estaciones de GNC y a las industrias que dejaran de despachar o consumir gas. La medida tuvo como objetivo reducir la demanda mientras el sistema recuperaba la presión necesaria para priorizar la normalización del servicio domiciliario.

Con la red ya estabilizada, la empresa confirmó que se restableció el servicio en las estaciones de GNC. La misma comunicación alcanzará a las industrias que habían reducido o interrumpido preventivamente su consumo durante el episodio.

Quienes continúen sin gas deben comunicarse con Redengas para registrar el reclamo e incorporar el domicilio al recorrido de las cuadrillas. El canal informado por la empresa es el WhatsApp 343 475-0020, donde se solicita indicar el número de suministro para facilitar la atención.

Aunque la presión general ya se encuentra restablecida, la normalización total dependerá del avance de la rehabilitación de los reguladores que se activaron durante el corte. Redengas pidió a los usuarios aguardar la asistencia técnica y evitar intervenciones por cuenta propia.