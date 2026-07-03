La Municipalidad de Paraná intensifica el trabajo de asistencia a personas en situación de calle

“Hay un trasfondo que tiene que ver con una cuestión social y económica. Más allá del emergente que tenía que ver con la situación de consumo problemático y salud mental, hoy vemos otros sectores sociales que han quedado, lisa y llanamente, en la calle", afirmó Ríos.

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, se refirió al trabajo de asistencia a personas en situación de calle que se realiza en la ciudad ante la llegada del frío intenso.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ríos afirmó que “anoche fue la noche más fría en lo que va del invierno y según el informe que nos hizo Defensa Civil de la situación de personas en calle, que es lo que estamos asistiendo permanentemente, ayer hubo una situación complicada a partir de una familia de Misiones dos adultos con un menor que estaba pernoctando en calle Gualeguaychú, y se trató infructuosamente de convencer a la familia para que sean alojadas en alguno de los dispositivos municipales”.

Ahondó que “lamentablemente hay una resistencia a desmembrar a la familia, se trató de hablar con ellos, pero lamentablemente fue muy complicado, e inclusive se dio aviso a través de la Secretaría al Copnaf porque se trata de un menor. Es una familia de Misiones que está pernoctando en búsqueda de trabajo, estuvieron unos días en Santa Fe y ahora están en Paraná, y lamentablemente no quisieron asistir a ninguno de los refugios y solo accedieron a la ayuda alimentaria que se les dio y la provisión de un abrigo”.

Agregó que “además se trabajó en las situaciones corrientes, es decir, lo que se hace con las rondas, lamentablemente asistiendo con frazadas y alimentos, pero no logrando a veces persuadir a las personas para que vayan al refugio”.

Sobre los motivos por los cuales la gente en situación de calle se niega a asistir a los refugios, planteó que “es una mezcla de muchas cosas. Por ejemplo, el acceder al refugio, tanto al de calle Belgrano como al de Defensa Civil, significa sujetarse a determinadas normas que tienen que ver con la alimentación, cuestiones de higiene, cuestiones de convivencia, y a veces no todas las personas están dispuestas a eso”.

“Lo que me dicen las personas que están habitualmente en esta situación, inclusive ahora a la mañana estuvimos hablando con Julián Karupkin, que es el coordinador de personas en situación de calle, lo que vemos es un alto grado de intolerancia y de agresividad. Es decir, quizás en otros momentos se podía dialogar, lograr algún tipo de conversación, buscar persuadir, pero hoy vemos, inclusive en las rondas de alimentación que se hacen a la noche a veces hay enfrentamientos que no se sabe cuál fue el motivo. Hay un alto grado de agresividad que no sabemos si esto está directamente vinculado con el consumo problemático o con la situación que viven que los agobia y los lleva a estar en estado de agresividad. Pero es una constante que hemos notado, por lo menos lo que hemos visto en estos últimos días”, describió el funcionario.

Respecto del involucramiento de los concejales de ambos bloques sostuvo que mantiene contacto “con los concejales del oficialismo” y comentó que “ayer tuvimos una charla con la presidenta de bloque y otro concejal, porque nosotros estamos al límite de los recursos, tanto humanos como materiales, y ayer tuvimos una charla para ver qué otras cosas más podíamos hacer, por lo menos con los concejales del oficialismo y con la presidenta del bloque. Es decir, cómo desde el Concejo Deliberante a través de algunas herramientas institucionales o normativas, pero el tema es que acá no se trata quizás de normativas sino fundamentalmente de poder asignar mayores recursos y sabemos también cuál es la situación del Estado municipal y la pérdida de ingresos y lo que se pone de un lado, se saca de otro. No hay acompañamiento tanto del gobierno provincial y nacional y todo lo que sale, sale del municipio”.

“Yo con respecto a los concejales del oficialismo tengo diálogo; con los concejales de la oposición, tengo un buen diálogo, no tengo ningún problema con ninguno, pero con respecto a este tema puntual no hemos mantenido ningún tipo de charla. Sí hemos mantenido diálogo permanente tanto con la Defensoría del Pueblo como con la Defensoría de Adultos Mayores”, refirió.

En este contexto, el funcionario analizó que “hay un trasfondo que tiene que ver con una cuestión social y económica. Hoy más allá del emergente que tenía que ver con la situación de consumo problemático y salud mental, hoy vemos otros sectores sociales que han quedado en la calle, lisa y llanamente en la calle. Y creo que pasa por discutir un modelo económico y que pasa también por ver los recursos de todo el Estado en su conjunto, nacional, provincial y municipal y cómo generamos políticas públicas tendientes a atender estas situaciones que tienen que ver con la salud mental y los consumos problemáticos, a ir acompañando el proceso de recuperación fundamentalmente y de reinserción social”.

“Creo que es una política que debe planificarse más allá de lo que hacemos nosotros, que es atender el emergente y la situación coyuntural, hacer una planificación a largo tiempo que tenga que ver con esto. Ahora, el Estado municipal por sí solo no puede y es necesario articular políticas públicas a largo plazo con objetivos claros y concretos, tendientes a erradicar esta situación, pero también hay muchas personas que logran encauzar su proyecto de vida, pero si no hay posibilidad de insertarse laboralmente, muchos también vuelven a una situación de vulnerabilidad y estado de situación de calle”, evaluó.

En ese sentido, reiteró que “esto tiene que ver con rediscutir un modelo económico que no está orientado a la producción y el trabajo. No hay una cobertura social para los que quedan afuera del sistema, que lamentablemente es un sistema pensado para unos pocos, para un determinado sector de la economía que no dinamiza ni el consumo ni la producción, ni menos aún el trabajo. Creo que pasa por ahí la situación y los emergentes lo vamos viendo desde las personas que no tienen trabajo, las situaciones de calle y lamentablemente con un tema que ustedes tratan mucho en su programa que tiene que ver con el avance del narcotráfico y con los niveles de consumo en cada vez más chicos, y menores de hasta 8 años. Ha bajado la edad de consumo y lamentablemente todos sabemos lo que esto significa en este contexto social”.