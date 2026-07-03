Paraná: la Municipalidad refuerza la atención primaria con vacunación abierta a toda la comunidad

Se trata del servicio de vacunación, abierto a toda la comunidad y gratuito, para completar esquemas y aplicar la dosis antigripal. A los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se suma un nuevo vacunatorio en calle 9 de Julio 361.

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó que el municipio adhiere al plan de vacunación del calendario oficial. “Las vacunas son estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos cánceres si se colocan con el tiempo oportuno", subrayó.

La funcionaria precisó que en los CAPS se realiza vacunación en forma permanente e informó que desde la próxima semana se sumará un nuevo vacunatorio que funcionará en calle 9 de Julio 361, todos los lunes de 8 a 12.

En esa línea, Enrique sostuvo que la dependencia tiene "una actitud proactiva, ya que lleva adelante campañas de vacunación dirigidas a diferentes sectores como adultos mayores, personas en situación de calle y empleados municipales".

Reivindicó, además, el trabajo de los equipos en el territorio: "Estamos junto a los vecinos para acercar servicios, acompañar y concientizar acerca de la importancia de la vacunación".

Al enmarcar la prestación en las prioridades del Ejecutivo local, la secretaria subrayó la decisión política de la intendenta Rosario Romero "de promover hábitos saludables de los paranaenses y acompañar a quienes más necesitan a través de políticas activas".