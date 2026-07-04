La UTN Paraná celebró el fallo de la Corte, pero advirtió que la discusión por el presupuesto sigue abierta

El decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere, analizó el impacto de la decisión judicial que obliga al Gobierno nacional a garantizar los fondos para salarios y becas. Aseguró que la medida "oxigena" a las casas de estudio, aunque advirtió que la discusión de fondo por el presupuesto sigue abierta.

La decisión de la Corte Suprema de la Nación de rechazar la apelación del Ejecutivo nacional y dejar firme la medida cautelar que obliga a aplicar los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario provocó un fuerte impacto en el ámbito académico local. En diálogo con la prensa, el decano de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Carrere, evaluó los alcances del dictamen y no ocultó su expectativa ante lo que consideró un freno al "ahogo presupuestario" que sufren las universidades públicas.

El fallo del máximo tribunal ratifica la vigencia de los artículos 5 y 6 de la normativa, los cuales ordenan la actualización de los salarios docentes y nodocentes en base a la inflación real y la recomposición de los programas de becas estudiantiles, como las Progresar. Para Carrere, esta resolución judicial llega en un momento de asfixia total: "Veníamos advirtiendo que la situación era de una gravedad inusitada. Sostener la universidad con paros semanales y un atraso salarial acumulado que destruía el poder adquisitivo de nuestros trabajadores era insostenible", contextualizó la autoridad académica.

Radiografía del ahogo presupuestario

El decano de la UTN Paraná aportó cifras contundentes sobre la realidad que atraviesa la alta casa de estudios ubicada en la capital entrerriana, graficando cómo el congelamiento de partidas desvirtuó las funciones esenciales de la institución.

"La UTN llegó a operar bajo una relación de 94 a 6: es decir, el 94% de la masa de recursos se destina exclusivamente a pagar salarios devorados por la inflación, dejando apenas un 6% para gastos de funcionamiento, mantenimiento de laboratorios, becas propias e investigación", precisó Carrere.

Con este escenario, la orden judicial que obliga a actualizar las partidas salariales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desarma, al menos temporalmente, la estrategia oficial de otorgar aumentos discrecionales o "a cuentagotas". Según el análisis del ingeniero, el dictamen de la Corte invalida el argumento del déficit cero como justificativo para el recorte en educación, ya que los propios ministros del tribunal consideraron que el ahorro derivado de no aplicar la ley no alteraba significativamente las arcas del Estado.

Estudiantes en las aulas y salarios dignos

Uno de los puntos que Carrere destacó con mayor énfasis fue el impacto directo de la medida en el claustro estudiantil y en el cuerpo de trabajadores. "No se trata solo de números o de un debate técnico entre poderes; se trata de pibes que no pueden sostener sus estudios porque las becas estaban congeladas en valores ridículos, y de docentes calificados que se ven tentados a dejar la actividad académica porque el sueldo no les alcanza", sentenció.

A pesar del optimismo que genera el fallo, el decano de la UTN Paraná llamó a la comunidad universitaria local a "mantenerse en alerta", recordando que lo resuelto por la Corte es una medida cautelar y que la discusión de fondo —que incluye el planteo por la inconstitucionalidad del decreto de veto del Ejecutivo— continuará su curso en la Cámara de Apelaciones.

"Este fallo abre una luz de esperanza y nos da oxígeno para planificar el segundo tramo del año con otra perspectiva, pero la defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología nacional se sostiene día a día. Esperamos que el Gobierno acate el dictamen sin dilaciones y entienda que financiar la educación superior no es un gasto, sino la inversión estratégica más importante que tiene la Argentina", concluyó Carrere.