Redengas confirmó que este sábado se logró normalizar el suministro de gas natural en Paraná

Redengas confirmó que se logró restablecer el servicio luego de un amplio operativo.

Tras los inconvenientes suscitados el jueves, que afectaron a más de tres mil usuarios, la empresa confirmó que se logró restablecer el servicio luego de un amplio operativo.

Redengas informó que fue restablecido en sus totalidad el servicio de gas, tras las restricciones puntuales en el suministro que afectaron a algunas zonas de Paraná desde la tarde del pasado jueves.

Gracias a un “intenso despliegue técnico y humano”, se ha logrado restablecer el servicio a la totalidad de los 3.794 usuarios que se encontraban sin suministro, finalizando dichas tareas exitosamente durante la tarde del sábado.

“Cabe destacar especialmente que, durante la totalidad de las operaciones de restauración, no se produjeron accidentes de ningún tipo”, destacaron desde la empresa.

Para alcanzar este objetivo, se dispuso de un comité de contingencia y un operativo en campo que trabajó de manera ininterrumpida, que contó con un equipo compuesto por 32 personas de Redengas que se encontró trabajando en la vía pública desde las 7 horas, sumando además la valiosa colaboración de 10 gasistas matriculados.

El soporte al usuario se reforzó con seis personas abocadas exclusivamente a la recepción de llamados telefónicos y 2 personas adicionales coordinando la información recibida a través de canales digitales.

La empresa continuará atendiendo reclamos exclusivamente a través de la línea de WhatsApp al 343 475 0020. Para agilizar la asistencia, sólo es necesario enviar un mensaje indicando el número de suministro (ubicado en la parte superior izquierda de la factura).

Recomendación de seguridad importante

Se solicitó a la población no manipular bajo ninguna circunstancia las instalaciones de medición y regulación domiciliaria. Ante cualquier inconveniente o falta de servicio, se debe aguardar de forma exclusiva la asistencia del personal técnico de Redengas o, en su defecto, de un gasista matriculado.

Fuente: Ahora.