Paraná celebrará el día de la Independencia con gala artística y desfile cívico-militar

La Municipalidad de Paraná presentó el cronograma de actividades para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, con propuestas culturales, actos protocolares y el tradicional desfile cívico-militar que se desarrollarán entre el miércoles 8 y el jueves 9 de julio.

Las celebraciones comenzarán con una gala artística en el Teatro Municipal 3 de Febrero y culminarán con el acto oficial y el desfile sobre calle Juan Báez, donde se espera una amplia participación de instituciones y vecinos.

Además, durante la jornada patria se implementará un operativo especial de tránsito con cortes programados en distintos sectores de la zona sur de la ciudad.

Gala artística con entrada libre

Las actividades se iniciarán el miércoles 8 de julio a las 20.30 en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en calle 25 de Junio 60.

La Gala Artística Patria será con entrada libre y gratuita, por orden de llegada y sin retiro previo de ubicaciones.

El espectáculo reunirá distintas expresiones culturales y contará con la participación de la Asociación Verdiana, el Estudio de Danzas Expresarte, las artistas Guada Frías y Candela Clavel Heis, además de intervenciones teatrales especialmente preparadas para la ocasión.

Actos oficiales del 9 de Julio

El jueves 9 de julio las actividades comenzarán a las 8.30 con el izamiento del Pabellón Nacional en el Mástil de las Tradiciones, ubicado en Plaza 1º de Mayo.

Posteriormente, a las 9.45, se celebrará el Solemne Tedeum en la parroquia Santa Lucía, ubicada en calle Sarobe 350.

La programación culminará desde las 10.45 con el acto central y el tradicional desfile cívico-militar que se desarrollará sobre calle Juan Báez, entre Moisés Lebensohn y General Espejo.

Habrá cortes de tránsito

Con motivo del desfile, la Municipalidad implementará un operativo especial de tránsito entre las 7 y las 13.

Los cortes estarán ubicados en Juan B. Bevilaqua y Juan Báez; Riacho Paracao y Antonio Franco; Pascual Greca y Moisés Lebensohn; Camino de la Cuchilla Grande y Pascual Greca; Puerto de la Cruz y Pascual Greca; Arroyo Correntoso y Pascual Greca; General Espejo y Pascual Greca; Carlos Alberto y Juan Báez; Pascual Greca y Carlos Alberto; Juan Báez y Moisés Lebensohn; y Arroyo Correntoso y calle 1568.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y optar por vías alternativas para evitar demoras durante el desarrollo de las celebraciones patrias.